Rescatan a comerciante secuestrado en Ocaña, Norte de Santander: "Me taparon la cabeza"

En las últimas horas, el Gaula rescató a un comerciante de Ocaña, Norte de Santander, quien había sido secuestrado por hombres armados el pasado 29 de noviembre. En el operativo, cuatro personas fueron capturadas.



Luego de seis días de secuestro, el comerciante Geovanny Álvarez se encuentra ya en su casa ubicada en Ocaña, Norte de Santander. El hombre contó los difíciles momentos que vivió durante su plagio.

"Me interceptaron en la moto, me tumbaron de la moto y me montaron en la de ellos y nos fuimos. Me taparon la cabeza. Era todo muy fuerte, demasiado duro", recordó.

El comerciante de 54 años asegura que solo pedía volver a ver a sus seres queridos: “Esto uno no se lo desea a nadie. Toda mi familia estaba rezando”.

En la región continúan secuestrados el exalcalde de San Calixto Yadil Sanguino, Evangelista Bohórquez, Sanín mena y Fabián arias. Geovanny les envió un mensaje de esperanza.

Publicidad

"Que oren, que crean bastante en Dios y que, así como hicieron conmigo, hay que orar porque el día a ellos les llega", concluyó Geovanny.



En el operativo de rescate, cuatro personas fueron capturadas por el delito de secuestro.

"La operación se realiza en la vereda Sinigua, zona rural del municipio de Ocaña. Durante este procedimiento se logró la captura de cuatro personas y la incautación de dos armas de fuego. En estos momentos están siendo presentados ante la Fiscalía General de la Nación", informó el coronel Jhon Robert Chavarro, comandante de la Policía de Norte de Santander.

Las autoridades trabajan para encontrar y rescatar a los demás secuestrados.

Publicidad

Hijo de exalcalde Yadil Sanguino pide su liberación con conmovedora carta

De otro lado, el hijo de Yadil Sanguino Manzano, exalcalde de San Calixto, Norte de Santander, hizo un nuevo llamado para que los secuestradores que tienen a su papá en su poder desde el pasado mes de noviembre lo dejen en libertad.



Con dibujos de él y su padre, el niño le pide a los secuestradores que lo liberen pronto. "Libertad para mi papá. Te extraño. ¡Libertad ya! Se lo repito 1.000 veces", se puede leer una de las cartas del pequeño.

La madre del menor también le envió un mensaje a los captores. “Espero que por favor nos lo comuniquen, queremos escucharlo. Que lo devuelvan al seno de su hogar, lo esperan sus hijos. Por favor, él sufre de tensión alta, la salud de él no es la mejor”, expresó Martha Rodríguez, esposa de Yadil Sanguino.