Rescatan a ganadero que había sido secuestrado por el ELN

Con cadenas en el cuello y en las manos fue hallado Jimmy Antonio Chaparro, cuando sus secuestradores escapaban con él en zona rural de Pore, Casanare.

El ganadero había sido sacado horas antes de su finca por los captores, quienes intimidaron a sus trabajadores y encerraron a su padre.

"En un principio me vendaron los ojos, aquí está el poncho con que me taparon los ojos mientras fui transportado en el vehículo y después ya fui encadenado; mire, estas cadenas con dos candados, en la caminata tenía la cadena puesta al cuello y cuando hacíamos lapsos de parada me amarraban a un palo", señala Chaparro.

Según las autoridades, el secuestro fue realizado por tres guerrilleros del ELN que fueron detenidos.

"No solamente es rescatar al secuestrado, es ir tras los delincuentes y ponerlos a disposición de la justicia; tenemos tres capturados en este caso, aparte de eso armas de fuego y los vehículos que utilizaron para el secuestro", dice el coronel Fabio Cano, comandante de la Policía de Casanare.

"Nosotros como fuerza pública, Fuerza Aérea y Policía cada vez estamos más integrados, nadie nos ha podido desintegrar y vamos a seguir operando así y obviamente ellos como delincuentes cada vez pierden más espacio, ellos tienen que cambiar esa forma delictiva de actuar ante la sociedad", dice el coronel Ciro Hernán Espinel, comandante del grupo aéreo de Casanare.

El liberado ya se reencontró con sus familiares, mientras que los detenidos ya fueron judicializadas.