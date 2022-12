Rescatan a una niña y tres adultos que naufragaban en mar de Buenaventura

Foto: Cortesía Fuerza Naval del Pacífico

La menor, dos mujeres y un hombre, fueron rescatados por miembros de la Armada Nacional, luego de caer al agua tras el volcamiento de su embarcación. La emergencia se registró en el sector de Cangrejos, en la bahía interna de Buenaventura.

Autoridades destacaron que una Unidad de Guardacostas del Pacífico que patrullaba en esa zona, se percató de la situación y atendió de inmediato a los náufragos.

Una de las mujeres rescatadas no tenía puesto su chaleco salvavidas y tuvo que mantenerse a flote aferrada a una caneca plástica. "Tener un chaleco salvavidas a bordo y no ponérselo, es como tener un cinturón de seguridad en el auto y no usarlo", expresó el capitán de fragata Andrés Aponte.

Los adultos y la niña fueron trasladados hasta el muelle de Señalización Marítima de Buenaventura, donde eran esperados por una ambulancia coordinada con apoyo de la Personería Municipal, en donde se le brindó atención médica.