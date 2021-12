Rescatan en Tolima a mujer que fue encerrada en una habitación durante 25 años

La Secretaría de la Mujer de Tolima reveló el caso de una mujer que fue rescatada luego de permanecer 25 años en precarias y lamentables condiciones. Fue encerrada cuando tenía 17 años.

El hecho, que fue descubierto por las autoridades hace unas horas, ocurrió en El Espinal.

La víctima de este atroz acto estaba entre cuatro paredes y una ventana por la que apenas recibía la luz del sol, pero fue por esta misma que funcionarios de la Alcaldía descubrieron lo que pasaba.

Al ver a la mujer, cuya identidad está siendo protegida, se pidió que fuera liberada inmediatamente pero, como prueba de que nunca salía, los familiares ni siquiera encontraban las llaves de la habitación en la que pasó sus últimos 25 años.

“Vemos una mujer en total abandono, con costra de mugre pegada a su piel, cabello descuidado, sus dientes podridos, totalmente desnuda, en una habitación fría con humedad”, aseguró Andrea Jimena Herrera, encargada de la Comisaría de Familia del municipio de El Espinal, Tolima.

Según los familiares de la mujer, ella se convirtió en una “persona agresiva” por un supuesto maleficio que sufrió. Sin embargo, Herrera afirmó: “Logré ganarme su confianza, me dio su mano y desde ahí no me soltó”.

Aunque la familia aseguró que era alimentada de manera normal, su extrema desnutrición daría a interpretar otra cosa, ya que en cuanto se le dio comida, “comió muchísimo”, contó la funcionaria al diario El Olfato .

La mujer fue llevada a un centro hospitalario en el que permanece mientras se estudia su salud y las grandes afectaciones que pudo haber desencadenado el abandono y malos tratos que sufrió en los últimos 25 años.

En primeros informes, indicó Herrera, se comprobó que la víctima “tiene un grado de esquizofrenia y problemas mentales”.