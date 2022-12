Rescatan ingeniero civil secuestrado en vía Buga - Buenaventura, Valle del Cauca

Foto: cortesía Policía de Buenaventura

En operación del Gaula de la Policía fue rescatado en tiempo record un ingeniero civil, quien trabaja en la construcción de la doble calzada entre Buga y Buenaventura, el cual había sido secuestrado en la mañana del miércoles cuando se movilizaba en su camioneta por el sector de Córdoba, en la vía que comunica a ambos municipios vallecaucanos.

Autoridades indicaron que el profesional, identificado como Ricardo Iván Jávita Erazo, fue retenido tras ser interceptado por cuatro hombres armados, que se transportaban en un vehículo de servicio público de placas MWB 828.

"Yo estaba dirigiéndome al sitio de trabajo y un taxi me cerró y se bajaron unos sujetos armados", señaló Jávita.

Luego de conocer el reporte del secuestro, la Policía desplegó un bloque de 200 uniformados y activó un plan candado en la zona, para localizar el vehículo en que trasladaban a la víctima. En esta acción se logró inmovilizar el taxi y capturar su conductor.

"Afortunadamente y dando gracias a Dios estoy bien. Lo que me pasó no duró mucho tiempo, gracias a la reacción de la Policía y a la presión que tuvieron, me liberaron", expresó el ingeniero.

Por la víctima los secuestradores pretendían solicitar $300 millones, según las autoridades.