Residente rompe en llanto al conversar en un vivo con la familia de Lucas Villa

El cantante René Pérez, más conocido como Residente, artista y activista puertorriqueño compartió a través de un en vivo con los hermanos de Lucas Villa , el joven que resultó gravemente herido en un ataque armado el pasado miércoles en el viaducto César Gaviria Trujillo de Pereira.

El emotivo encuentro estuvo marcado por la solidaridad de Residente con la familia de Lucas, por este suceso violento que partió sus vidas en dos.

Una de las hermanas le manifestó al cantante que Lucas es uno de sus fans, lo que conmovió más a René.

“Mi hermano le encanta tu música, él estaría aquí contentísimo hablándote infinidad de cosas”, le dijo la joven.

El mensaje llevó a que el artista se quebrara y rompiera en llanto.

“Gracias, para mí es un honor de verdad, yo sé que cuando esté bien me avisan y nos conocemos, vienen para Puerto Rico, conocen a mis hermanos también porque son una familia, así como la de ustedes”, expresó.

Así como sus familiares y amigos, Residente manifestó que desea la pronta recuperación de Lucas para poderlo conocer.

“Lo siento bien cabrón. Mi familia los ve a ustedes y me pongo en el lugar de ustedes así que nada, no me gusta hacer esto (dijo con la voz quebrada), me pongo en el lugar de ustedes y los entiendo, les pido que sigan así como familia, Lucas siempre va a estar ahí yo espero verlo y conocerlo algún día”, señaló.

Qué tipo valioso. Lo siente más que muchos de los de acá. Gracias @Residente pic.twitter.com/jsP9uRxGTh — Arboleda (@Arboleda__) May 8, 2021

Residente es uno de los artistas que desde un inició de la movilización ha manifestado su apoyo a los colombianos en la crisis económica y social que atraviesa el país.

Vea la conversación completa con la familia de Lucas aquí.

De acuerdo con el más reciente parte médico, Lucas está en coma inducido y los médicos lo mantienen vigilado para evaluar qué paso seguir en su tratamiento.