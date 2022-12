Residentes del edificio Space pudieron recuperar sus pertenencias

20 de octubre de 2013

5:00 p.m. Con apoyo de los socorristas, residentes de las torres 1, 2, 3 y 4 pudieron ingresar a sus apartamentos para recuperar sus pertenencias. Incluso carros y motocicletas volvieron a manos de sus dueños.

12:30 p.m. Equipos de soldadura y herramientas han sido encontrados por lso cuerpos de socorro, lo que hace suponer que se acercan a la zona donde estarían los desaparecidos.

8:00 a.m. Constructora OCD aseguró a través de un comunicado que apoyará económicamante a familias afectadas mientrs durante el estado de calamidad, decretado por la Alcaldía, y hasta que se realicen los estudios para determinar el futuro de las otras torres.

19 de octubre de 2013

10:00 a.m. Continúan los trabajos de estabilización de la torre 5.

18 de octubre de 2013

5:00 p.m. Expertos realizan labores de estabilización en torre 5 del edificio Space.

10:00 a.m. Por seguridad, pues se presentó un movimiento de tierra, ordenaron evacuar a los socorristas que trabajan en los escombros del Space.



Óscar prepara la máquina que opera hace 13 años para continuar remoción de escombros en Space. #UnidosporSpace pic.twitter.com/nNXyRmlBtk — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 18, 2013



6:55 a.m. Los socorristas informan permanentemente a los familiares de los desaparecidos sobre el avance de la búsqueda.



El primer reporte del día sobre avances de la Operación Space es para familiares de las 10 personas desaparecidas. pic.twitter.com/LSKrEqjIOh — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 18, 2013

17 de octubre de 2013

5:59 p.m. Constructora Lérida CDO emite comunicado a la opinión pública. La empresa indica, entre otros puntos, que “han atendido diligente y oportunamente a las autoridades y organismos de control que lo han requerido”. Lea aquí los otros puntos del comunicado de la constructora.

5:00 p.m. Familiares de desaparecidos improvisan altar para esperar a sus seres queridos. Entre tanto, Fiscalía investigará por homicidio y lesiones a constructores de edificio Space.

4:30 p.m. Entre tanto, Fiscalía investigará por homicidio y lesiones a constructores de edificio Space. El fiscal Montealegre anunció que se vinculará a constructores y a aquellos que intervinieron en el estudio de suelos.

12:00 m. El fiscal general, Eduardo Montealegre, anunció la apertura de una investigación formal por homicidio y lesiones personales a los constructores del edificio Space y a quienes intervinieron en el estudio de suelos, los estudios técnicos y dieron la autorización para su construcción. El organismos recauda en este momento las pruebas para el proceso.

9:00 a.m. Una verdadera carrera contra el tiempo, a eso se enfrentan los socorristas que siguen escarbando los escombros con la ilusión de encontrar sobrevivientes.



Con esta retro-excavadora de oruga se recoge los escombros para que la búsqueda sea continua. #UnidosporSpace pic.twitter.com/thFnHSCFb2 — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 17, 2013



6:00 a.m. Un gran equipo humano y maquinaria especial, continúa la búsqueda de los desaparecidos entre los escombros del edificio.



Más de 27 placas, que equivalen a 187 toneladas, han sido removidas en la edificación Space. #UnidosporSpace pic.twitter.com/2sRROZHtH7 — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 17, 2013

5:30 p.m. Fiscalía abrió indagación preliminar para establecer responsabilidades penales. Tres expertos peritos viajaron a Medellín para recoger las primeras pruebas. Entre tanto, socorristas continúan la búsqueda de diez desaparecidos. Un ingeniero, un arquitecto y un topógrafo serán los encargados de iniciar la indagación. Luego entregarán un reporte detallado al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien determinará si abre o no una investigación formal.

2:30 p.m. Los socorristas usan una grúa pluma con capacidad para levantar hasta 40 toneladas de peso para tratar de remover las losas.

11:30 a.m. Las labores de rescate continúan. Sin embargo, ha sido imposible encontrar más víctimas.



Kailer y Maia son dos de los caninos que apoyan las labores de socorro en Space. #UnidosporSpace. pic.twitter.com/PZXevZUNsT — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 16, 2013



8:15 a.m. 16 agentes de tránsito controlan la movilidad en los alrededores de la zona de la emergencia.

6:00 a.m. Avanza el trabajo de remoción de escombros. Los rescatistas han tenido que enfrentar difíciles condiciones climáticas.



En esta madrugada hubo notable avance en proceso de remoción de escombros para encontrar a víctimas. #UnidosporSpace pic.twitter.com/fKIAFSSvSf — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 16, 2013

15 de octubre de 2013

8:30 p.m. A esta hora, trabajan 192 personas en labores de rescate en el Space entre Policía Nacional, Defensa Civil, personal del Dagred Ejército, CTI, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Colombiana, Búsqueda y rescate de Medellín y Bogotá entre otros organismos de socorro.

6:30 p.m. Comisión técnica indicó que desmonte de torre 5 durará entre 4 y 5 meses. Además, la constructora no le ha permitido a Superindustria realizar la inspección de edificio Space, denunció el director de la entidad.

4:15 p.m. El superindente Robledo indicó que si la empresa insiste en no atender a la comisión que fue enviada a Medellín, puede ser multada hasta por 600 millones de pesos.

3:49 p.m. El cuerpo de bomberos de Medellín rescató la totalidad de mascotas que estaban dentro de los apartamentos evacuados del edificio Space. Fueron 22 animales: 10 gatos, 9 perros, una tortuga y dos aves.

3:40 p.m. Autoridades no descartan hallar personas vivas en el Space. Por ahora se ha encontrado el cadáver de Juan Esteban Cantor y sigue la búsqueda de diez desaparecidos.

2:41 p.m. Rescatan a una tortuga en el edificio Space.



Acabamos de rescatar la tortuga que estaba en el piso 9 de #Space Será entregada al @Areametropol @menajoya @elcolombiano @AlcaldiadeMed — Ambiente Medellín (@ambientemed) October 15, 2013



12:45 p.m. Carlos Iván Márquez, director de la Unidad de Gestión de Riesgo, no descartó la posibilidad de encontrar personas con vida debajo de los escombros del Space.

11:09 a.m. Anuncian cierres y desvíos en vías aledañas al edificio Space para facilitar las labores de los organismos de emergencia.



Cierre de la Cola del Zorro hacia la Av. Las Palmas, sentido Oriente-Occidente. Transite con precaución. #OperaciónSpace. #MovilidadMedellín — Secretaría Movilidad (@sttmed) October 15, 2013

10:16 a.m. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dio la instrucción de bloquear todas las matrículas inmobiliarias de la Urbanización Space, en Medellín, luego de que una de sus torres de apartamentos colapsara. La medida incluye el bloqueo de matrículas sobre el terreno y sobre los apartamentos de la totalidad de las torres, para impedir posibles fraudes o ventas irregulares.

10:07 a.m. La constructora CDO asumirá los gastos de las exequias del joven Juan Esteban Cantor, informó la alcaldesa encargada de Medellín.

9:50 a.m. Empresas privadas prestan maquinaria para remover los escombros en zona de la emergencia.

9:32 a.m. Los rescatistas trabajan en tres puntos específicos para tratar de localizar a las diez personas que siguen desaparecidas bajo los escombros del Space.



El compromiso es recuperar los cuerpos de desaparecidos en Space. La tarea avanza en tres puntos identificados. pic.twitter.com/t3sMlM2bVm — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 15, 2013



9:07 a.m. Él era Juan Esteban Cantor. Esta fue la última fotografía que subió a su cuenta de Instagram.

9:00 a.m. Llueve nuevamente en Medellín, lo que podía poner en peligro las labores de rescate.

8:05 a.m. Inicia la remoción de escombros en el edificio Space con el fin de ubicar a los desaparecidos. Según las autoridades, las labores se realizan en un lugar que no representa peligro para la torre 5.

6:00 a.m. 26 rescatistas se disponen en reanudar operaciones de búsqueda.



A partir de las 8 a.m. se iniciarán labores para recuperar vehículos en la edificación Space. #OperaciónSpace. — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 15, 2013

2:00 a.m. Autoridades identificaron el cuerpo del joven universitario Juan Esteban Cantor, de 23 años y quien había parqueado en el lugar del derrumbe del edificio Space.

14 de octubre de 2013

9:00 p.m Encuentran cuerpo sin vida que corresponde a Juan Esteban Cantor, estudiante de periodismo.

6:37 p.m. Se suspende operativo de salvamento de enseres de las torres 1, 2 y 3 del edificio Space.

4:47 p.m. Alcalde Gustavo Petro anuncia que dos especialistas del FOPAE y 6 miembros del cuerpo de bomberos de Bogotá van a ayudar en el rescate del edificio Space en Medellín.

Este es el equipo que ya llega a Medellín, según su evaluación se enviará más personal y material tecnológico. pic.twitter.com/MmCDcLLYfy



— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 14, 2013

4:30 p.m.Constructora del conjunto residencial Space recomienda a través de un comunicado demoler la torre 5.

3: 00 p.m. Estas son las concluciones a las que llegó la mesa técnica que dirige las operaciones de rescate en El Poblado:



1. Existe riesgo inminente de colapso en la torre 5 del edificio Space, lo que dificulta acciones de rescate en #OperaciónSpace. — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 14, 2013

2. Continuaremos búsqueda y rescate evitando el uso de maquinaria que implique movimiento de estructuras en #OperaciónSpace. — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 14, 2013

3. Iniciaremos salvamento de bienes en las torres 1, 2 y 3, aplicando todos los protocolos de seguridad en #OperaciónSpace. — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 14, 2013

2:30 p.m. El mandatario escribió en su cuenta de Twitter:

Seguimos pendientes Medellín. Continúan 9 desaparecidos. Hay problemas con ingreso personal por fallas edificio adjunto. Enviando más ayuda.



— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 14, 2013

2:00 p.m. Vuelve la lluvia y las autoridades manifiestan que no es posible reiniciar labores de rescate.

La Administración de Medellín permitirá el ingreso de los dueños de apartamentos que no estén averiados para que saquen elementos como tarjetas de crédito, dinero y ropa.

12: 24 p.m. Cesan las lluvias en la zona de la emergencia pero no se reanudan las actividades de rescate

12:11 p.m. El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviría, informó que regresa al país para ponerse al frente de la emergencia.

12: 00 p.m. Se reanudan labores de búsqueda de las personas desaparecidas en los escombros del edificio Space.

11: 00 a.m. Autoridades definen cómo procederán ante riesgo de colapso de la torre 5 del edificio Space.

9:45 a.m. Alcaldía de Medellín reitera su compromiso con las víctimas del derrumbe.



Seguimos presentes en la zona del desastre de El Poblado. El acompañamiento de todas las autoridades y organismos de socorro es 24/7. — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 14, 2013

9:00 a.m. Fuerte lluvia en Medellín impide que se reanuden operaciones de rescate en edificio Space. Alcaldía y expertos evalúan estabilidad en el terreno para continuar con remoción de escombros.

13 de octubre de 2013

9:00 p.m Cruz Roja asegura que es difícil mover el muro que está sobre uno de los cuerpos encontrados porque se podría comprometer la estabilidad de otras torres.

7:30 p.m. Localizan a otra persona sin vida en el sótano de la Torre Space.

5: 23 p.m. Hallan cuerpo sin vida de uno de los 11 desaparecidos.

5:00 p.m. Anuncian que cobros del impuesto predial y de servicios públicos de propietarios afectados por desplome del edificio Space quedarán congelados.

3:55 p.m. Alcaldía de Medellín da a conocer las vías cerradas y alternas por la emergencia en El Poblado.

Vías cerradas

Transversal Superior a la altura de la Avenida Las Palmas hacia el Oriente.

Cola del Zorro con la Transversal Superior

Calles 10A y 10 B, a la altura de la Transversal Superior.

Loma del Padre Marianito con la Transversal Superior.

Vías alternas

La Transversal Superior se encuentra habilitada hasta la Clínica CES y se permite el ingreso de las personas que habitan esta zona.

Avenida Las Palmas para bajar por la Loma de El Tesoro y viceversa.

Carrera 43A (Av. El Poblado).

Calle 10 y la Transversal Inferior.

3:20 p.m. Empresa constructora de la torre Space emitió el siguiente comunicado:

1. Lérida Constructora de Obras S.A (Lérida CDO S.A), Constructora del edificio Space, expresa su pesar por los hechos ocurridos en la noche del 12 de Octubre de 2013 ya bien conocidos por la opinión pública.

2. Desde el mismo instante en el cual se tuvo conocimiento de la falla en una columna del piso 4 de la fase 6, de la Urbanización Space, se integró una junta técnica compuesta por el equipo técnico participante en la ejecución del proyecto y además por un ingeniero externo especializado en patología de estructuras, para evaluar la situación y recomendar los correctivos pertinentes.

3. Esta junta técnica, hizo las valoraciones y recomendaciones iniciales, las cuales se encontraban en ejecución al momento de presentarse el insuceso.

4. Lérida CDO S.A, ha estado presente en el lugar de los hechos y se han proporcionado, los recursos requeridos para la atención de la emergencia, siempre teniendo en cuanta la orientación de las autoridades pertinentes. 5. Lérida CDO S.A, está recibiendo a los afectados en las oficinas del proyecto ubicadas Carrera 24 D # 10 C 51, durante estas fechas. A partir del martes este servicio se prestará en la oficina situada en la Transversal 29 B # 73-49 . Local 101 y 102 .

3:10 p.m Ingenieros intentan amarrar otra torre que también podría derrumbarse.

2:28 p.m El presidente Juan Manuel Santos escribió en su cuenta de Twitter que está al tanto de la situación en El Poblado.



.@CarlosMarquezPe director de la Unidad de Gestión del Riesgo atiende personalmente situación en Medellín. Estamos atentos. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 13, 2013

1:50 p.m. La Alcaldía de Medellín informó a través de su cuenta de Twitter sobre el apoyo del Ejército Nacional en las labores de rescate

El Ejército Nacional apoya labores de rescate ante emergencia en el edificio Space, de El Poblado pic.twitter.com/2ZUCQ9JdNh — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 13, 2013

1: 47 p.m. El Ministerio de Vivienda informó a través de un comunicado: (fragmento)

“Tanto el urbanizador, como el constructor, los arquitectos que firman los planos urbanísticos y arquitectónicos, y los ingenieros que suscribieron los planos técnicos y memorias, son responsables de cualquier contravención y violación a las normas urbanísticas, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que se deriven para los funcionarios y curadores urbanos que expidan las licencias sin concordancia o en contravención o violación de las normas correspondientes”

12: 50 p.m. La Dirección Nacional de Gestión de Riesgo informó que los perros del equipo de emergencia detectaron 5 puntos donde podrían encontrarse los desaparecidos. Evalúan plan de ingreso operativo para rescatarlos.

11:31 a.m.



Seguimos al frente de la situación que se presenta en el edificio Space. Conservar la calma y evacuar la zona, recomendaciones especiales. — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 13, 2013



10:35 a.m. Evacuan 15 casas de la Urbanización Olivares, vecina del conjunto Space, en el Poblado.

10:15 a.m. Equipos de emergencia suspenden labores de rescate, mientras se evalúa torre contigua que también podría colapsar.

9:41 a.m. Autoridades informan que los vigilantes que resultaron heridos en el derrumbe del edificio se encuentran fuera de peligro.

9:31 a.m Los equipos de rescate que se encuentran en el lugar trabajan removiendo escombros con retroexcavadoras.Otras 5 torres de edificios del conjunto residencial fueron evacuadas.

8:00 a.m. La alcaldesa encargada de Medellín, Claudia Patricia Restrepo informa la identidad de las personas que permanecen desaparecidas tras el derrumbe de la estructura.

Álvaro Bolívar

Ricardo Castañeda

James Arango

Iván González

Juan Carlos Botero

Jaime Botero

Albeiro Álvarez

Diego Hernández

Luis Alfonso Marín

Weimar Contrera

Juan Esteban Cantor