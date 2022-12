Retiro de MOE y acoso a periodistas: tensión en La Guajira por elecciones

Las alertas están puestas en la elección atípica de gobernador en La Guajira, la misión de observación electoral, MOE, no estará presente en las elecciones de este domingo.

“Tomamos la decisión por dos razones absolutamente claras: la primera de ellas una falta total de garantías tanto para ciudadanos como para candidatos y la segunda razón, la organización de Observación Electoral está enviando al departamento de La Guajira un mensaje fuerte y claro sobre la importancia de poder avanzar en un proceso electoral no solamente con reglas claras sino que también se realice en el marco de la legalidad”, señala Alejandra Barrios, directora de la MOE.

El crudo panorama que hoy presentó el observatorio electoral va desde la participación en política de funcionarios públicos, compra de votos y jurados de votación, hasta amenazas de muerte como las que ha tenido que sortear el gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez, en sus tan solo cuatro meses de gobierno y quien hoy se muestra preocupado por la polarización de las campañas.

“Es preocupante que la MOE no esté, que es lo que a uno le da tranquilidad. Ellos dicen que no hay garantías pues obviamente el gobierno nacional, y yo como gobernador, tengo que dar esas garantías, explica el gobernador encargado.

Es tal el grado de polarización de las campañas, que en el cubrimiento especial de Noticias Caracol de estas elecciones fuimos objeto del acoso y grabación de un video que se divulgó en las redes sociales.

El equipo de Noticias Caracol había tomado un servicio público, que como muchos en toda La Guajira, están marcados con publicidad de campaña. Buscamos una respuesta del candidato, cuyos seguidores fueron los responsables de la agresión.

Pregunta Noticias Caracol: ¿Cómo se permite que exista una manipulación a nivel de campaña donde se están manipulando videos tratando de confundir a la gente y a sus electores. En este caso hablo del mío?

Responde Norberto Gómez: “Es una cuestión secundaria y no me parece tan complicada, es una cuestión de redes de pronto de una persona irresponsable”.

Pese a las dificultades que se tienen en la tarea periodística a partir de mañana estaremos presentándoles una serie de informes especiales sobre lo que ocurre en el departamento.