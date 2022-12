Retrato hablado: este es el hombre que habría abusado de mujer en Transmilenio

Hay indignación en Bogotá por el abuso sexual del que fue víctima una mujer en un bus de Transmilenio.

Visiblemente afectada, con dolor e indignación, la mujer recuerda que el pasado domingo un hombre vestido con camiseta de Millonarios y con un cuchillo en mano la amenazó y abusó de ella.

La agresión sexual ocurrió en un articulado lleno de gente, entre las troncales de la autopista Norte y la calle 30, y a plena luz del día. “Nadie hizo nada”, se lamenta.

La víctima, cuyo abuso fue confirmado por Medicina Legal, solo espera que el agresor sea detenido para que no cometa más acciones de este tipo. Ella, por su parte, intentará superar el grave episodio con ayuda psicológica.

“Vuelvo a trabajar, a la universidad, a estudiar, y a empezar terapia psicológica lo más pronto posible. Ya no pensar más en eso”, contó la mujer de 30 años.

La Alcaldía de Bogotá está apoyándola con asesoría jurídica y psicológica.

“Tuvimos una cita con las autoridades del distrito y quedamos en unos acuerdos. Esperemos empezar a dejar esto atrás y dedicarme a recuperarme", agregó la víctima.

También hizo un llamado a aquellas mujeres que por temor no denuncian a sus agresores.

"Es muy importante denunciar porque estas cosas no pueden pasar desapercibidos, la gente no puede seguir con la indiferencia y los crimínales que hacen estas cosas tienen que empezar a sentir que va a haber justicias y que va haber un castigo y una sanción social por lo que ellos hacen. Eso no se puede hacer si las mujeres no cuentan", insistió.

Finalmente, pidió solidaridad a los bogotanos para que reaccionen cuando observen hechos como estos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Humberto Guatibonza, escribió el siguiente trino, alentando a la ciudadanía a denunciar:

Ofrecemos $5.000.000 de pesos por información que nos lleve al presunto agresor sexual de una joven en @TransMilenio pic.twitter.com/daWKGie0bX — BG. Oscar Antonio Gómez Heredia (@PoliciaBogota) May 5, 2015