Revelador testimonio de copiloto que voló cerca de avión siniestrado

El audio, que se hizo viral en redes sociales, podría ser considerado como un elemento testimonial dentro de la investigación del accidente, “y no solamente la grabación sino todas las tripulaciones de los vuelos que estaban alrededor pueden ayudar en este tema”, dijo Alfredo Bocanegra, director de la Aeronáutica Civil, en entrevista con Blu Radio.

“El man nos pasó por el lado a toda, nosotros vimos incluso las luces cuando pasó bajando”, relata en uno de los apartes el copiloto de Avianca Juan Sebastián Upegui, al narrar cómo habría sido el accidente del avión de Lamia, donde viajaban 77 personas, entre ellas 22 jugadores del equipo de fútbol brasilero Chapecoense, que se dirigían a Medellín para disputar un partido frente a Nacional por la Copa Sudamericana.

Solo tres jugadores sobrevivieron al siniestro, ocurrido en Antioquia, así como otras tres personas.

Los futbolistas publicaron videos antes de su viaje, desde Bolivia, emocionados por jugar la primera final de la copa.

Uno de ellos se había enterado dos días antes de que iba a ser padre.

Entre los jugadores fallecidos estaba el arquero Danilo, rescatado con vida bajo el fuselaje del avión, pero que murió al ser trasladado a un centro clínico.

Así fue la narración del copiloto Upegui, sobre la comunicación que oyó entre el piloto del Lamia y la operadora de la torre de control antes de que ocurriera el accidente.

Transcripción del audio

Nos mandaron a la espera a Rionegro a 21.000 pies y cuando estábamos allá nos dijeron descenso a 19.000 pies y mientras el Viva Colombia iba aterrizando, este avión, el RJ85, estaba por encima de nosotros, dando vueltas también, y de repente le dijo a la controladora: “¡Solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para aterrizar, tenemos problemas de combustible!”. Me acuerdo y todo que el comandante dijo: “¿Tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia?”. El man en ese momento no se declaró en emergencia.

Entonces la controladora le dijo: “Tenemos un problema en este momento, un avión está aterrizando de emergencia, no se puede proceder”. Y él: “¡Procedemos, tenemos problema de combustible!”. Y empezaron a bajar, y se metieron a toda pa’ bajo. Entonces la controladora nos dijo: “Avianca 9256, vire a izquierda rumbo no sé qué”, y nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda, nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando.

Entonces el man, cuando empezó a bajar el man se declaró en emergencia, él declaró la emergencia de que tenía problema de combustible. Él sí se declaró en emergencia: “Mayday, mayday”, entonces la controladora le dijo: “¡Proceda al localizador pista 01…!”, y el man se fue para allá cuando la controladora le dijo: “¡Informe el problema que tiene!”, y el man dijo: “¡Ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista!”; entonces la controladora le dijo: “Ahora no lo tengo en contacto radar”, y el man empezó: “¡Ayuda, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista!”, así la voz desesperada, y al fondo se escuchaba al comandante que decía: “¡Tren abajo, no sé qué, no sé cuántas!”, y el man decía: “¡Ayúdennos, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista!”, y nosotros callados. Y la controladora le dijo: “Usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con 9.000 pies, a ocho millas”. Recuerdo que estaba recostado en la mesa haciéndole fuerza: “Háganle, háganle, lleguen, lleguen”, y pensé: “están en el VOR con 9.000 pies, estos manes se van a matar”, y el man: “¡Ayúdennos, vectores, vectores, vectores para proceder a la pista, vectores…!”. Y ahí se paró la cosa.

Y la controladora: “‘Tatatá’, responda, ‘tatatá’, responda”, y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso la vieja súper mal, nosotros nos pusimos a llorar en el avión, nos pusimos remal, y a uno le toca seguir volando y esa vaina súper pesada.

Entonces yo puse la frecuencia de torre en el dos y ahí mismo se escuchaba también a la torre llamando al avión y nada.

Activaron el SAR, Fuerza Aérea se empezó a activar, y los llamaron y la controladora llore, llore y llore por la frecuencia, y nosotros también llorando como unas nenas porque la verdad, pesado, y decíamos: “Contestá, contestá”, y nada, no contestaba y fue muy pesado porque fueron muchas comunicaciones, un poquito más largo de lo que yo cuento aquí, pero fueron dos minutos súper tensos, el man pidiendo ayuda: “¡Ayúdennos, vectores, vectores, vectores para la pista, señorita, vectores!”; y nada, ya se escuchó fue cuando se dieron y se cortó la comunicación y ya.

Esa vaina súper pesada, pero los manes se declararon en emergencia y después declararon que tenían una falla total eléctrica.