Reveladoras confesiones de Juan Sebastián Correa sobre congresistas salpicados en caso Odebrecht

El exfuncionario de la ANI prendió el ventilador y dio detalles sobre reuniones entre Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Luis Fernando Andrade.

Su versión es del primer semestre de 2017, pero cobra relevancia porque arroja pistas sobre sus delaciones en el futuro.

Lo primero que contó es que cuatro congresistas estuvieron muy encima del negocio vial entre Ocaña y Gamarra. El mismo del que se repartieron, al menos, 50 mil millones en sobornos.

“Fueron como cuatro o cinco congresistas y se los enumero: el senador Manuel Guillermo Mora, el representante Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, el representante Alfredo Cuello Baute y Bernardo Miguel Elías", contó Correa.

Reuniones de estos congresistas con Luis Fernando Andrade, actualmente en detención domiciliaria, se dieron entre 2014 y 2016, según Correa.

Incluso, aseguró que Andrade vio con sospecha el interés del ‘Ñoño’ Elías por ese negocio.

“El doctor Andrade le preguntó que cuál era su interés en Norte de Santander siendo él oriundo de otro departamento, él le manifiesta que tenía un caudal electoral en Norte de Santander y que estaba interesado de ser posible que se hiciera una variante en el municipio de Ocaña”, dijo Correa.

Pero después entró en materia al contar los detalles de un encuentro entre él, Andrade y Elías en el apartamento de este último:

“El senador le escribió al doctor Andrade invitándolo a cenar, el doctor Andrade me pidió que lo acompañara (...) cuando llegamos el doctor Andrade y yo, estaba un señor de Odebrecht, Martorelli, y el doctor Andrade le pidió al senador que la cena era solo con él, que se retirara o que si no él no entraba a la cena. ¿Y qué pasó? Se retiró el señor”.

Se refería Correa a Eleuberto Martorelli, exdirector de Odebrecht en Colombia.

“Fue un error de él (Andrade) haber aceptado la cena”, reconoce el exfuncionario de la Agencia Nacional de Infraestructura.

El testigo añadió que ‘Ñoño’ Elías tenía interés en otros proyectos de infraestructura: la doble calzada entre Sahagún - Sampués en córdoba; una concesión vial entre córdoba y sucre, y hasta la ampliación de la autopista norte en Bogotá.

Autoridades rastrean si en esos negocios también hubo coimas o favores.

