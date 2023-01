Reveladoras declaraciones de guardiana que tenía a cargo a Aída Merlano cuando se fugó

Diana Montoya explica por qué permitió que los hijos de la excongresista permanecieran en el consultorio. Habla, además, una compañera de patio de la fugitiva.

El testimonio de la dragoneante del Inpec que custodiaba a Aída Merlano fue presentado durante la audiencia de legalización de captura de la hija de la exparlamentaria.

Montoya le dijo a la Fiscalía que segundos antes de la fuga "salió el doctor (Javier Cely) y me dijo en forma apresurada que se tenía que ir. Salió caminando rápido y detrás los hijos de la señora Aída”.

“En ese momento me pareció muy sospechoso y de inmediato me asomé a la ventana, fue cuando vi colgando un lazo de color rojo, entonces empecé a halar el lazo y sentí peso, no podía asomarme a mirar hacia abajo ya que el chaleco no me dejaba hacerlo”, agregó.

Pero ¿por qué permitió que los hijos de Aída Merlano se quedaran durante la cita odontológica con Javier Cely?

Montoya señaló que había llegado en la tarde del martes primero de octubre a relevar a una compañera por órdenes de sus superiores.

“Cuando recibí el servicio ellos ya estaban ahí. Ya no los podía sacar porque sé que hay un choque con ellos y ya mi compañera había dado el permiso. Entonces no los saqué”, recalcó a la Fiscalía.

Y fue enfática al decir que estaba sola. “Si ella tenía un nivel de seguridad tan extremo, ¿por qué no me mandaron en compañía de alguien más?”, cuestionó.

En la audiencia de legalización de captura de Aída Victoria Merlano, la Fiscalía también reveló nuevos nombres que estarían implicados en la fuga de la excongresista.

Uno de ellos es el de Jacob Manuel Vargas Silvera, quien, según el testimonio de Blanca Becerra, reclusa y compañera de patio de Aída Merlano, visitó a la exsenadora el sábado anterior a su fuga y se llevó algunas de sus pertenencias.

"Ese día de la visita él sacó en unas bolsas muchísimas pertenencias de Aída, como si ya se fuera a ir de libertad, eso se puede verificar con las cámaras de seguridad", señaló la presa.

También dijo que intentó advertir sobre las sospechas que tenía sobre el plan de fuga pero que nunca fue escuchada.

Aída Victoria Merlano dijo que está siendo usada.

