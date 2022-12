Revelan audios de presuntos fraudes en campañas de Magdalena y Putumayo

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a Kenia, la tierra donde nació su padre, para una visita de tres días, rodeado de fuertes medidas de seguridad. El Air Force One, el avión presidencial, aterrizó en torno a las 20.00, hora local (17.00 GMT), en el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Nairobi, que permaneció cerrado al tráfico aéreo desde horas antes.

Obama fue recibido por una extensa comitiva encabezada por su homólogo keniano, Uhuru Kenyatta. Mañana sábado, el presidente estadounidense participará en la Cumbre Mundial de Emprendedores (GES), organizada de forma conjunta por EEUU y Kenia, y después rendirá tributo a las víctimas y supervivientes de los atentados de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Nairobi y Dar es Salaam (Tanzania), donde murieron 229 personas.

También se reunirá con Kenyatta, quien le ofrecerá una cena de Estado, según informó la Casa Blanca. Kenia cerró hoy su espacio aéreo y blindó su capital con grandes medidas de seguridad para garantizar la seguridad del primer mandatario estadounidense en activo que visita este país africano.

Las principales arterias de la capital, e incluso barrios enteros, han quedado completamente cortados al tráfico y al paso de peatones a las 14.00 hora local. Y así se mantendrán hasta que el presidente abandone el país, el próximo domingo por la tarde. Ese día se aplicarán las mismas medidas para la maniobra de despegue que le alejará de la tierra donde nació su padre y le llevará a Etiopía, país que también visita por primera vez un presidente estadounidense en activo.

Durante todo este fin de semana, Kenia mantendrá una prohibición de volar por debajo de los 20.000 pies en su espacio aéreo. Pero la mayor pesadilla de turistas y viajeros no serán los probables retrasos en los vuelos, sino el corte de las principales vías de acceso y lugares por los que discurrirá la caravana presidencial en la ciudad, que ha paralizado por esta razón gran parte de su actividad.

Nairobi, acostumbrada al trasiego de "matatus" (furgonetas para viajeros que hacen las veces de transporte público) y de ríos de peatones desafiando al tráfico, amaneció hoy con un ritmo más calmado y propio de un domingo, y poco a poco se paró del todo. Calles desiertas, oficinas cerradas y comercios callejeros vacíos recibieron esta mañana a los pocos que lograron llegar a trabajar al centro de la ciudad. La española Larisa Morenilla, empleada en una famosa cadena de ópticas de la capital, explicó a Efe que la visita está siendo perjudicial para la mayoría de comercios y trabajadores.

"Muchos quieren que Obama se marche pronto porque está arruinando sus negocios", aseguró. Aunque el portavoz del Gobierno keniano, Manoah Esipisu, avisó ayer de que la jornada de hoy no era "una festividad pública", lo cierto es que la mayoría de oficinas y establecimientos han tenido que echar el cierre por las dificultades para desplazarse.

"No he podido ir a trabajar por culpa de la visita de Obama, así que hoy no voy a ganar dinero", se lamentaba el mecánico Aloo Joaz, que trabaja en una zona industrial de Nairobi a la que hoy era imposible llegar. Lejos de quejarse, otros kenianos entienden que el presidente norteamericano, venerado en el país donde nació su padre, merece todas las medidas de seguridad adoptadas para protegerlo.

"Estoy feliz porque Obama vuelva a casa", comentó un conductor de matatu, que ha colgado una bandera estadounidense del techo del vehículo, al igual que numerosos autobuses y furgonetas que se mueven por los barrios periféricos. Muchos escolares tuvieron hoy vacaciones gracias a Obama, ya que los colegios situados en las arterias que conectan el aeropuerto con el recinto de la ONU en Nairobi han cerrado por consejo del Gobierno.

El cierre al tráfico es solo una de las medidas tomadas para extremar la seguridad durante estos días, en los que la Policía keniana ha desplegado 10.000 agentes que trabajarán en Nairobi junto a miembros del servicio secretos estadounidenses.

Lejos de la capital, el Ejército estadounidense patrulla las aguas kenianas y el espacio aéreo de Kenia y la vecina Somalia, mientras soldados y policías kenianos supervisan la frontera entre ambos países, objetivo de constantes ataques por la milicia yihadista de Al Shabab.

El grupo radical somalí sigue siendo la principal amenaza para Kenia, a quien exige la retirada de sus tropas de Somalia, y este fin de semana también para el presidente de EEUU, cuya embajada emitió hace días una alerta advirtiendo de la posibilidad de ataques durante su visita a este país.