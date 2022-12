Revelan nombres de los 16 policías retenidos en Tumaco

Pobladores estarían impidiendo la sustitución de cultivos ilícitos. El municipio tiene un aproximado de 19.000 hectáreas de estas siembras.

“Ellos no tienen armas de fuego, ellos son del Esmad, ellos utilizan sus equipos de armas no letales y están en buenas condiciones, de acuerdo a lo que hablamos, no ha habido ningún choque”, explicó el general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional.

Fuerzas Militares confirmaron la lista del personal retenido:

Intendente jefe Gómez Pérez Alfredo José

Subintendente García Polania Luis Edilio

Patrullero Benítez Lecrerc Boris Alexander

Patrullero Cardona Rincón Luis Miguel

Patrullero Carvajal Triana Jorge Leonardo

Patrullero Gallardo Cabrera Pablo Andrés

Patrullero López Restrepo Diego Fernando

Patrullero Lozano Sánchez Juan Carlos

Patrullero Ordóñez Bolaños Wbeimar Algemiro

Patrullero Ortiz Ramírez Juan Manuel

Patrullero Pechene Otero Franki Disney

Patrullero Plaza Vásquez Daniel Andrés

Patrullero Portillo Bravo Jesús Alveiro

Patrullero Pulido Castro Camilo Andrés

Patrullero Quintero Valdez Carlos Lennin

Patrullero Quiñones Truque Andrés Felipe