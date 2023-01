Revelan prueba de supervivencia de sargento del Ejército secuestrado por las disidencias

La Defensoría del Pueblo reveló en las últimas horas una prueba de supervivencia del sargento segundo secuestrado esta semana en el departamento del Cauca. El suboficial Juan Gabriel Chichanoi Miramag fue plagiado por miembros de las disidencias de las FARC, informó el Ejército.

“A través de la Regional Cauca recibimos un video como prueba de supervivencia del sargento segundo del @COL_EJERCITO, Juan Gabriel Chichanoi Miramag, quien permanece en poder del grupo residual Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las FARC, desde el 11 de enero”, indicó la información.

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 14, 2023

Por su parte, el uniformado manifestó que “hasta el momento, se me han respetado los derechos como persona. No he recibido agresiones físicas, ni verbales, ni psicológicas. Me encuentro bien y me dieron mis medicamentos”.

Además del sargento Juan Gabriel Chichanoi Miramag, también fue secuestrado, con horas de diferencia, el soldado Luis Morelos, en hechos ocurridos en Bolívar. El uniformado fue liberado en la noche del pasado jueves, luego de conocerse también una prueba de supervivencia suya.

“Seguimos ofreciendo nuestros canales humanitarios, buenos oficios y experiencia en mediación para facilitar el retorno seguro y pronto del Sargento Chichanoi, quien fue retenido en el sector conocido como El Hoyo mientras se desplazaba de El Tambo hacia el Patía, en el Cauca”, anotó la Defensoría.

El Ejército manifestó que “esta acción criminal es una flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario”. El suboficial fue interceptado por “sujetos de civil que portaban armas cortas y que se identificaron como integrantes del grupo armado residual Carlos Patiño”.

La familia del suboficial clama a este grupo porque su ser querido sea liberado y así regrese sano y salvo lo más pronto posible.