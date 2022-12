Revelan retrato hablado del sospechoso de asesinar a policía en Fontibón

Una recompensa de 20 millones de pesos ofreció la Policía por información que conduzca al paradero de los asesinos del patrullero Andrés Felipe Valbuena Guzmán. El uniformado fue ultimado con una pistola con silenciador la madrugada de este martes.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Humberto Guatibonza dio a conocer versiones de testigos sobre el crimen: "parece ser que un sicario lo distrajo y el otro le disparó por la espalda, desafortunadamente presenta dos disparos en la cabeza".

Valbuena Guzmán deja una viuda y una huérfana de 6 años. El homicidio despertó las alertas de las autoridades, ya que hace un mes en el mismo punto de la ciudad fue asesinado otro patrullero . (Más: Mi esposo no usaba bicicleta: esposa de policía atacado en puente peatonal).

"No es el primer policía que están matando. Seguimos trabajando, la preocupación de la ciudadanía nos llevó precisamente a llevar profesionales a estos lugares, es precisamente el precio que estamos pagando desafortunadamente", complementó el general Guatibonza.