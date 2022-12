Revise su vehículo antes de viajar. Vea recomendaciones

El plan especial de seguridad vial está apoyado por más de 23.000 policías en las vías del país, además del apoyo aéreo.

"Estamos con 10 helicópteros patrullando todos los ejes viales de entradas a las ciudades, en particular en la entrada a la ciudad de Bogotá. Hay dos helicópteros con equipo médico en caso de que se presente algún accidente", informó Carlos Ramiro Mena, director de Tránsito y Transporte.

El oficial explicó que en esta Semana Santa se han presentado menos accidentes que el año pasado en la misma época.

"En este momento tenemos un reporte de 51% de reducción de accidentes, el 42% de muertes y el 41% de disminución en lesionados", agregó Mena.

Estas son algunas recomendaciones para asegurar su regreso seguro a casa:

Lo primero que debe hacer antes de iniciar su recorrido es alistar el carro y verificar que todo esté funcionando perfectamente.

Luisa Vanegas, experta en seguridad vial de Automóvil Club de Colombia, recuerda que: "Los niños deben tener un cuidado especial. Cuando alcanzan una estatura de 1.50 metros pueden usar los cinturones de retención normal que tienen los vehículos. Pero si tienen menos de esa estatura, deben viajar en sistemas de retención infantil".

Los motociclistas, deben cumplir las normas básicas de seguridad como el casco y el chaleco reflectivo.

Se recomienda que para salir a carretera se deben tener buenas bases en la conducción de este tipo de vehículos.

Recuerde no conducir embriagado, no exceder los límites de velocidad, usar cinturones de seguridad, no adelantar en curva, respetar las normas de tránsito y tener al día la revisión técnico-mecánica.