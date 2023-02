Revocan suspensión a Vivian Polanía, jueza que apareció con poca ropa y fumando en audiencia virtual

En la noche de este martes, 7 de febrero de 2023, se conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la suspensión de Vivian Polanía, la jueza de control de garantías de Cúcuta que apareció con poca ropa y fumando durante una audiencia virtual el 16 de noviembre de 2022.

Según un fallo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao Cabrera, magistrado ponente, argumentó en las consideraciones que la medida provisional ordenada en contra de Vivian Polanía "no cumple con los requisitos establecidos en el Código General Disciplinario".

“De los tres requisitos formales que establece la norma, no se acredita de forma concreta el tercero de ellos, pues no se menciona cómo la disciplinable podía interferir en el trámite de la investigación o pueda continuar con la reiteración de la conducta objeto de investigación, ya que no se hizo alusión a pruebas, antecedentes o elementos de juicio que así lo permitieran entender”, detalló el magistrado en su decisión.

Por lo tanto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó el retorno de Vivian Polanía a su cargo y ordenó a la seccional correspondiente seguir el proceso disciplinario en contra de la jueza.

Se acuerdan de la juez Vivian Polanía, suspendida por salir semidesnuda en una audiencia judicial? La Comisión de Disciplina Judicial revocó la decisión inicial, por lo cual debe regresar a sus funciones. Vía @BLUSantanderes @BluRadioCo pic.twitter.com/YCDrT8jEk4 — Ricardo Ospina (@ricarospina) February 8, 2023

Vivian Polanía había sido suspendida durante un periodo de tres meses por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander.

“Procede la medida de suspensión provisional, toda vez que si la juez permanece en el cargo, posibilitaría la reiteración de la conducta”, indica el documento del 21 de noviembre de 2022.

La investigación disciplinaria iniciada en ese entonces señala que Vivian Polanía se ve con “una imagen deplorable: con los ojos entredormidos, despeinada, recostada en una cama, vestida con una camiseta color negro, un saco gris y semidesnuda, fumando y con notoria dificultad en la articulación de las palabras que pronuncia”.

“Tal situación fáctica no se compadece con el esmero, respeto y circunspección con que una juez de la República debe administrar justicia”, precisa el fallo de suspensión.

Sobre la audiencia que desató la polémica, por no cumplir con las normas de la judicatura, Vivian Polanía señaló que estaba sufriendo un episodio de ansiedad y al término de la diligencia llamó a un médico, situación por la que recibió una incapacidad.

“No es excepcional, yo tengo toda la historia clínica, desde hace muchísimo tiempo vengo diciéndoles a mis superiores que estaba estresada, tengo una sobrecarga laboral, me tocan las audiencias preliminares con organizaciones delincuenciales”, explicó en ese entonces en diálogo con Blu Radio.