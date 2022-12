Rezago, palabra clave para calificar ejecución de obras públicas en Bogotá

En época de elecciones las campañas de los políticos están centradas en arreglar problemas que inquietan a la comunidad: reparación de la malla vial, refuerzo en la seguridad y hasta construcciones. Son promesas que finalmente no se cumplen, tal como lo evidencia un informe de la veeduría distrital donde se demuestra que desde hace 15 años han prometido el cambio, pero hasta ahora ha sido mínimo.

“No revisamos qué fue lo que planeamos ni en donde nos deja la tarea el otro, sino que cada periodo empezamos a improvisar las metas”, dice Adriana Córdoba, veedora distrital. Esto da cuenta de que en el momento de planear parece que las metas cumplirán con lo que necesita la ciudad. Es en el momento de ejecutar cuando se obstaculiza el desarrollo y finalmente no se cumple a cabalidad lo proyectado.

En esos 15 años se han planeado 37 proyectos viales entre troncales, avenidas, puentes y alamedas. Sin embargo, solo cinco han sido ejecutados. Estos proyectos no solo se han visto afectados por la corrupción, también la triplicación de gastos se convierten en un factor de atraso que impide el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial (POT).

En relación con las ciclorrutas, han sido 28 las metas para mejorar, pero han sido dos las ejecutadas. De 14 iniciativas para recuperar humedales, ríos y cerros orientales, se ejecutaron solo 4.

En el tema de espacio público, en Bogotá hay cuatro metros cuadrados por persona cuando el estándar mundial es de 10 metros cuadrados por habitante. Ciudades como Barcelona tienen 14 árboles por persona y en México casi cuatro; no obstante, en Bogotá tan solo hay un árbol por cada siete personas.