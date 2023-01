Ricardo Silva quiere un país más honesto y con más cultura en 2019

El escritor cree que la corrupción no es solo del gobierno y los políticos, sino a muchos otros niveles. También sueña con un país que pueda narrarse a sí mismo.

Silva, quien ha escrito libros como ‘Érase una vez en Colombia’, ‘El libro de la envidia’, ‘Historia oficial del amor’ y ‘Cómo perderlo todo’, cree que la violencia no es solo la armada.

“Eso para mí es lo esencial. Desterrar la violencia de la política. Sigue apareciendo violencia política, tal vez más sofisticada, menos relacionada con las armas, pero sigue sonando a violencia”, dice.

Silva tiene dos hijos y también para ellos sueña con una Colombia distinta.

“Yo quiero que estén tranquilos en la calle, que no sea un drama salir. Quiero que sigan siendo como son sin que los modifique la violencia”, añade.