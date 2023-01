Río Guayuriba rompió el dique y tiene en riesgo a 12 veredas en Villavicencio

Las aguas mantienen inundada parte de la vía que comunica al Meta con Guaviare. Operarios no ha podido iniciar trabajos por el alto caudal del afluente.

La carretera tiene un tramo habilitado por un predio privado, lo que ha permitido que el tráfico sea normal. Si el río rompe más el dique, podría afectar el paso alterno y a más familias.

La maquinaria no ha podido iniciar trabajos por el alto caudal del río Guayuriba.

“Van a abrir un canal por todo el centro del río para tratar de cortar el chorro. En este momento el río lleva dos brazos, justo están en los extremos, y en el centro está totalmente colmatada o llena de sedimentos”, señaló Reynaldo Romero, jefe de Gestión del Riesgo del Meta.

En la cordillera Oriental siguen las lluvias y esto no permite que el afluente baje de nivel.

