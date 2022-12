Rito Alejo del Río no reconocerá ante JEP los 14 procesos en su contra, según defensa

“No va a aceptar verdad ni responsabilidad porque no ha cometido los hechos”, recalcó el abogado Édgar Torres.

Son 14 procesos penales que la justicia ordinaria le sigue al general en retiro.

Uno de ellos se relaciona con su presunta responsabilidad en la masacre de Mapiripán, por lo que fue llamado a indagatoria.

"Él ha dicho desde el comienzo que no va a aceptar verdad ni responsabilidad porque no ha cometido los hechos, no asume compromiso de no repetición porque si no ha cometido un hecho no puede garantizar no repetirlo", señaló el abogado Torres.

Del Río, en cambio, va "a desenmascarar a las personas que en diversas etapas y en diversos momentos han estado generando la imagen pública de él como autor de ciertos delitos, cuando en realidad está probado documentalmente en varios expedientes, que él no es el autor de ese delito", insistió la defensa del militar.

El general retirado, que durante décadas combatió a las FARC, quedó en libertad luego de acogerse a la jurisdicción especial para la paz (JEP).

Tras acogerse a la JEP, quedó en libertad condicional el general Rito... Según su abogado, el oficial quiere "encontrar la reconciliación con el país en relación con la imagen que se ha trazado de él, como un genocida".

Del Río podría convertirse en gestor de paz al interior del Ejército.