'Roba pelos' suben a jovencita a una camioneta para quitarle su larga cabellera

Johandris, de 20 años, esperaba un bus en Barranquilla cuando dos mujeres la atacaron.

“Cuando la muchacha me agarró, me tenía agarrada porque yo no me dejaba, vino ella y me cortó el cabello. Yo sentí que la melena me cayó y gritaba: ¡suéltame, suéltame! Ella me decía ‘cállate’ y me pegaba en la cabeza. En un momento me bajaron, me tiraron”, cuenta la víctima.

Añade que no les interesó llevarse su celular u otras pertenencias, solo estaban detrás de su cabello.

Lina Medible, esteticista, estima que melenas como esta “pueden estar costando entre $800.000 y $1.000.000”.