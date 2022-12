Roban valla artística del Museo Omar Rayo en Roldanillo, Valle del Cauca

En el municipio de Roldanillo, norte del Valle del Cauca, delincuentes se robaron unas de las vallas artísticas que hacen parte de las obras del pintor, Omar Rayo. La pieza fue restaurada hace seis meses e instalada en la entrada principal del municipio.

“Es una valla que está basada en un dibujo que se llama Tizón Fósil del Fuego, un dibujo que es pintura y grafitos sobre papel”, dijo Águeda Pizarro, viuda de Omar Rayo.

Al parecer la pieza que tiene dos metros de largo por cuatro de ancho fue hurtada durante el fin de semana. Se cree que es alguien que colecciona este tipo de obras.

"Estamos más que seguros que es una persona que quiere sustraer las pinturas, llevárselas para su colección, aunque esto no tiene un valor comercial, es una obra patrimonial", afirmó Juan José Madrid, secretario general del Museo Omar Rayo.

Esta no es la primera vez que una pieza que hace parte de la colección del museo del artista vallecaucano es hurtada. Hace menos de un año, otra pieza desapareció del mismo sitio. "Es una combinación de hurto y vandalismo que nos duele mucho", agregó Pizarro.

En Roldanillo, la comunidad se encuentra alarmada frente al robo. Los habitantes de este municipio aseguran que los delincuentes le hacen un daño a la cultura de la región.

"Eso es un patrimonio del pueblo y eso es una cosa que no debería de existir", manifestó Leonel Ruiz, habitante de Roldanillo.

Las autoridades adelantan la búsqueda de la pieza y de quienes se la llevaron, mientras que la Alcaldía ofreció un millón de pesos por información sobre el hurto. El museo vial Omar Rayo fue inaugurado en 1986 por el escultor.