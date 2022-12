Robaron casa de Rigoberto Urán mientras él competía en el Giro de Italia

Mientras que en las montañas italianas Rigoberto Urán se batía en su bicicleta para vestirse de rosa, en otras montañas, las antioqueñas y a miles de kilómetros de la competencia, un grupo de ladrones sólo tuvo que subir a un muro, abrir una ventana y saquear su casa de descanso.

"Robaron algunas cosas personales, como la bicicleta, uniformes que él tiene del equipo, y ropa, todas estas cosa se las robaron. Lo que nos da tristeza esa saber que él mientras nos da triunfos y reconocimiento al país en el exterior estén pasando estas cosas aquí en Colombia", relató Luisa Durango, cuñada del pedalista antioqueño.

El robo se presentó el pasado 20 de mayo, cuando Urán disputaba la décima etapa de la ronda itálica. Su familia prefirió no hacerlo público, para no desviar su atención de la competencia.

"En la madrugada del 20 de mayo, ellos quitaron la ventana. Cuando mi hermana entró se dio cuenta que estaba la ventana en el piso y se dio cuenta que no estaba su bicicleta, su computador, sus objetos personales y luego de que robó se salió por esa ventana", agregó Durango.

Según sus familiares el monto del hurto ascendió a los 50 mil dólares, entre el costo de la bicicleta, implementos deportivos y sus pertenencias.

El hecho generó rechazo e indignación entre los amantes del ciclismo en Antioquia. "Desgraciadamente aquí no sabemos valorar ni al deportista ni a las personas que sacan en limpio el nombre de nuestro país. Da mucha tristeza", declaró al respecto Jaime Molina, ciclista amateur.

Las autoridades aseguraron que buscan acercamientos con la familia del ciclista para esclarecer los hechos.