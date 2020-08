Robo de bicicletas en Colombia: el 61% de estos hurtos se concentra en Bogotá y alrededores

El general Jorge Luis Vargas, director de seguridad ciudadana de la Policía, habló con Noticias Caracol sobre el hurto de bicicletas en todo el país.

Según el alto mando, “el hurto en general, incluido el de bicicletas, tiene una disminución del 36%”. Sin embargo, la cifra de estos vehículos robados se acercaría a los 15 millones.

Detalló que “de cada diez hurtos, seis se cometen cuando las bicicletas están sin cuidado. La persona deja la bicicleta en algún lugar abierto al público y es hurtada”, mientras que, en los otros cuatro casos, la víctima es abordada por varias personas o hay de por medio el uso de la violencia.

“Creamos una unidad antirrobo de bicicletas. Han sido capturadas algunas personas dedicadas al hurto de bicicletas de gama alta y gama media”, dijo el director de Seguridad Ciudadana y reveló que bandas como Los Shimano han recibido contundentes golpes.

El general Vargas hizo un llamado para no adquirir las bicicletas en lugares sospechosos o donde no haya factura, pues una cantidad considerable son robadas y esto promueve que no se rompa la cadena.

