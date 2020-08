¿Robos a personas y viviendas crecen sin control durante la pandemia?

Aunque el hurto, según cifras entregadas por el director de la Policía, ha disminuido, la criminalidad no ha dejado de operar en dos frentes: hurto a personas y a viviendas, acciones delincuenciales en las que han sido capturadas 455 personas.

En cuanto al hurto de residencia, el top cinco de ciudades donde más se presenta está así: Bogotá , Villavicencio, Quindío, Cesar y Medellín .

El general Óscar Atehortúa explica que uno de los principales puntos de quiebre de la seguridad ciudadana es la reincidencia y que, si las barreras son múltiples a la hora de judicializar connacionales, estas son aún peores para procesar ciudadanos de otros países.

“Uno de los grandes problemas con los extranjeros es que no tienen identificación ante el Estado colombiano. Algunos llegan completamente indocumentados, manifestando que no tienen documento alguno aquí en Colombia y cada vez que se capturan y se presentan, lo hacen con nombre distinto, una imagen diferente y cambian hasta su morfología para evitar las acciones judiciales. Tendríamos que acudir a la identificación decadactilar, pero estas no reposan en la base de datos de nuestra Registraduría", dice el oficial.

Por eso, sin desconocer su mandato constitucional, el jefe de la Policía destaca el desgaste que implica capturar a reincidentes que en pocas horas son puestos nuevamente en libertad.

