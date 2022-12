Rojas Birry acepta cargos por carrusel de la contratación

La jueza 37 de garantías no aceptó la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación para cobijar con medida de aseguramiento al expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, en el proceso por el carrusel de la contratación en la capital de la República.

La funcionaria judicial tuvo en cuenta el hecho de que el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los delitos imputados por el ente investigador y pidió perdón por su participación en estos hechos de corrupción administrativa.

Publicidad

“Pido perdón, perdón y perdón. Por no haber ejercido el control público. Por no haber hecho mi labor”, precisó Rojas Birry frente al hecho de que recibió cerca de 500 millones de pesos por parte de un grupo de contratistas para que no ejerciera control y vigilancia en los procesos de licitación y ejecución de multimillonarios convenios durante la administración de Samuel Moreno Rojas.

Consulte más información sobre este tema en www.elespectador.com