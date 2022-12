Rompe su silencio tras 28 años: excomandante de la Policía de Soacha habla del crimen de Galán

El mayor Luis Felipe Montilla recuerda que pidió refuerzos al entonces coronel Argemiro Serna, pero se los negó. Dice que hubo un plan para ocultar evidencia.

El mayor Luis Felipe Montilla, excomandante de la Policía de Soacha, jamás olvidará el suceso que estremeció a Colombia: el magnicidio de Luis Carlos Galán.

Y no lo olvidará, además, porque pagó cuatro años de prisión por ese crimen que no cometió.

"Lo suben a ese andamio, cuando yo veo el doctor lo llevan al andamio, ya cuando él sube, alza las manos y las ráfagas; disparos por todas partes. Esa foto la ha visto todo el país, pero nadie sabe quién es el que está de espaldas ahí; esta persona soy yo", dice.

Hoy, veintiocho años después, el mayor da detalles de una reunión que se llevó a cabo en la Alcaldía de Soacha dos días antes del magnicidio. Recuerda que pidió refuerzos al entonces coronel Argemiro Serna, pero, según él, se los negó.

“En el transcurso de la reunión alzó la mano y le pido al subcomandante de la Policía Cundinamarca, que para ese entonces era el teniente coronel Argemiro Serna, le digo: ‘mi coronel para solicitarle la contraguerrilla para servicio de esta noche en Soacha’. No le gustó, me contestó muy mal, me contestó que si me daba miedo y no me mandó el apoyo, que ese personal lo necesitaban para unos allanamientos en Pacho, Cundinamarca”, explica.

Revela un hecho hasta hoy desconocido. La noche del crimen infiltró a sus hombres en la plaza de Soacha.

"Ese día tenía yo diez agentes de la Sijín que estaban de particular, son diez agentes que los camuflé dentro de la manifestación, con una pancarta que decía Galán", revela.

El oficial no entiende por qué dos meses antes se había desplegado un enorme operativo de seguridad para un concierto. En cambio, para proteger al candidato lo único que escuchó fue negativas.

"Había venido un grupo musical, creo que eran las ‘Chicas del can’. Yo no vi necesario pedir apoyo; ¡oh sorpresa! cuando llega la contraguerrilla al mando del comandante operativo, a apoyar semejante evento, pero el día que debió estar acá, que debió estar aquí en esta plaza hace 28 años, protegiendo la vida del doctor Galán, no estuvo".

Otro dato inédito que reveló Montilla tiene que ver con la improvisada tarima que se instaló en la plaza central.

Según el oficial en retiro, "Al juicio fue un señor que se llama Antonio María Mesa, él fue el encargado de armar la tarima y desarmarla y tres veces, y él manifestó que por orden del alcalde, que a la postre fue donde mataron al doctor Galán".

“Yo quedé solo, desprotegido. Estoy vivo de milagro. Cinco segundos el sicario dispara y me coge a mí en la tarima".

Y revela que los hombres de contraguerrilla que le negaron jamás estuvieron en un operativo contra el narcotráfico.

"Cómo es que no vienen a apoyarme. La gente allá mirando televisión, jugando billar, todo ese personal de la contraguerrilla, más de 70 hombres, y yo aquí necesitando personal", se lamenta.

En su cadena de delación, el mayor Montilla dejó al descubierto lo que habría sido un plan de exaltos oficiales de la Policía para ocultar evidencias del crimen de Galán.

"Ya llegan esa noche a acomodar las cosas, entonces como a replantear las cosas acá, entonces ellos a lavarse las manos y me ponen que el teniente, el cabo y los quince de la contraguerrilla nunca habían ido al comando del departamento", manifiesta.

Durante cuatro años, el mayor Montilla que aparece en la imágenes a escasos metros de Luis Carlos Galán, tuvo que demostrarle a la justicia que no hacia parte de la alianza criminal entre paras y militares para asesinar al entonces candidato con mayores posibilidades de convertirse en presidente de la República.

