Roy Barreras hace fuerza para que la U apoye el ‘Sergio de la Calle’

Esta posición, sin embargo, tiene contradictores en la colectividad, que preferirían irse con Vargas Lleras o incluso con Iván Duque.

El tema sería resuelto en una reunión del Partido de la U este miércoles. Roy Barreras, que está asumiendo un liderazgo luego de los ciento diez mil votos que obtuvo el domingo, propone una tercera vía.

"Yo le propondré a mi partido que considere el nombre que he llamado ‘Sergio de la Calle’, es decir una candidatura en la que se pongan de acuerdo el candidato Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Si se bajan de los egos y prevenciones, podrían ofrecerle a Colombia una alternativa de tercería", dijo.

Pero ya hay disgusto por la propuesta de Roy, otros sectores como el de Maritza Martínez la consideran precipitada. ¿Podría La U entonces apoyar más bien a Vargas Lleras?

"Eventualmente por lo que decida el partido, es a lo que me estoy refiriendo, si no queremos que este partido siga en esta caída precipitada que viene trayendo tenemos es que respetarnos", explica Martínez.

Otros como Armando Benedetti descartan de tajo un posible apoyo a Vargas Lleras. Dicen que, incluso, sería mejor apoyar a Iván Duque.

"Vargas Lleras está muerto en las encuestas. ¿Por qué no me preguntas entre Petro y Duque?, son los dos que van a pasar a segunda vuelta, yo pa' que voy a votar por un muerto", indicó el congresista.

Ya se han conocido otros sectores de La U que simpatizan con Vargas Lleras, entre esos el de Mauricio Lizcano, que ha hecho campaña públicamente por él, y también el del senador José David Name.