Roy Barreras pidió cambio de interventor de Solsalud, revela Superintendente

"He recibido en mi despacho visitas de muchos congresistas interesados en el tema de la salud" y en "Solsalud particularmente", dijo el superintendente de Salud en entrevista con Blu Radio.

Dicha EPS es la que se liquidará tras la muerte de una bebé de nueve meses que desde hace más de cuatro requería una cirugía urgente.

Solsalud había sido intervenida antes de este caso, porque, explicó Morales, "era un desastre administrativo (...) La contabilidad no era clara, se decían mentiras en estados financieros" y "eso llevó al gobierno a intervenir".

Sin embargo, según el funcionario, "con esta y con muchas otras EPS que están intervenidas, en liquidación, sí sentimos en la Superintendencia una presión permanente por parte de algunos políticos".

Ellos, agregó, han ido a su despacho para solicitarle que nombre "interventores, para nombrar gerentes regionales, para contratos".

Entre ellos, reveló, están "Roy Barreras, Karime Mota y Antonio Correa, para mencionar los que se me vienen a la memoria".

"Siempre me sorprendió por qué una entidad que es privada se vuelve parte del ajedrez burocrático", manifestó, y sostuvo que estos senadores llegaron "a preguntarme si había posibilidad de puestos, cambio de la intervención, cambio en el nombre del interventor".

"Un interés político que podría decir que es legítimo", aclaró Morales.

No obstante, la senadora Mota habló con Blu Radio y negó la versión del superintendente.

Afirmó que fue a esa entidad para "hacer algunas denuncias" para pedir "cambios no de un interventor sino de varios interventores de EPS que hoy en día aparecen como intervenidas pero siguen siendo manejadas por sus propietarios de tal manera que se puede concluir que fue una autointervención".

