Rumor puso a miles de reservistas a hacer fila por un supuesto subsidio

Miles de reservistas del Ejército colombiano se congregaron este miércoles en la Plaza de Bolívar de Bogotá para reclamar una supuesta indemnización del Gobierno a quienes hicieron el servicio militar obligatorio entre 1971 y 2010.

La multitud llegó atraída por rumores y se concentró frente al Palacio de Justicia con la esperanza de poder entregar los documentos para recibir la indemnización con base en un supuesto fallo del Consejo de Estado, que no confirmó ese beneficio.

Medios locales calcularon en cerca de 10.000 el número de reservistas que se presentaron a reclamar la indemnización de entre 7 y 10 millones de pesos, de los que fueron avisados por redes sociales y por el boca a boca de excompañeros de armas.

Tras largas horas de espera y sospechas sobre la falsedad del proceso, un grupo de reclamantes derribó la barricada policial que protege el Palacio de Justicia y se tomó la terraza de este edificio.

Según el general José Javier Pérez, viceministro de Defensa para asuntos sociales y empresariales, esta situación había sido advertida por la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, "quien informó que personas sin escrúpulos estaban engañando a nuestros soldados retirados" y agregó que "se preveía una movilización en ese sentido".

Pérez explicó que un grupo de soldados se unió para interponer una demanda de indemnización ante el Juzgado Contencioso Administrativo, que falló a favor de ese grupo de querellantes en su momento.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa apeló la decisión y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó lo decidido en primera instancia por el juez.

Tras ese proceso la petición fue remitida al Consejo de Estado, que será quien decida "si acepta o no el recurso extraordinario de revisión", explicó Pérez.

A pesar de las advertencias hechas por las autoridades, cientos de intermediarios están cobrando dinero a los reservistas para gestionar un supuesto formulario y asesorarlos en el proceso de cobro, denunciaron las autoridades.

Pérez hizo un llamado a los reservistas "para que no se dejen engañar por personas inescrupulosas" que están queriendo "realizar movimientos que no tienen sentido ni asidero jurídico", pues "a ningún soldado se le va a dar una bonificación de siete millones de pesos como les están diciendo".

El funcionario resaltó que el Gobierno le paga a los soldados "lo justo, lo legal y lo que es de ley".