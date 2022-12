Rusia estaría preparando una interferencia en elecciones de Colombia, según EE. UU.

La denuncia la hizo el exsubsecretario de Defensa de ese país Frank Mora. Difusión de noticias falsas en redes sociales podría ser la estrategia.

“Ahora se habla del poder agudo que básicamente consiste en tratar de desestabilizar países para pescar en río revuelto. ¿Qué intenciones tendría Rusia en desestabilizar unas elecciones en Colombia si no es por ampliar su eje desde Venezuela a Colombia?”, dijo Miguel Ceballos, decano de Ciencias Políticas de la Universidad Sergio Arboleda.

Una posible infiltración se estaría gestando desde las redes sociales a través de gran cantidad de información que circula a diario.

“Hay que recordar que este año vamos a tener procesos en Brasil, México, Colombia y Costa Rica. Dicen que quieren intervenir para crear una desestabilización que beneficia en este caso el país acusado que es Rusia. Puede pasar”, añadió.

Frente a las posibles amenazas digitales, el Gobierno respondió.

“Activamos un puesto de mando unificado para robustecer las medidas preventivas y enfrentar cualquier amenaza de seguridad digital durante las elecciones de 2018. Contará con la asesoría de expertos en seguridad informática y digital”, afirmó Juan Manuel Santos, presidente de la República.

El registrado Nacional, Juan Carlos Galindo, también habló sobre información errona que circula en redes sociales.

“Hemos tenido otros hechos de desinformación y alertamos a los colombianos de que la información oficial del proceso electoral está en la página de la Registradora. No mandamos correo, no mandamos información sobre el proceso electoral”.

Aunque no se conocen los alcances de esa posible interferencia rusa, se cree que no se trataría de favorecer a un candidato sino de confundir al electorado para que en muchos casos no sepan qué es real y qué es falso. Se trataría de la misma técnica utilizada en las elecciones de Estados Unidos.