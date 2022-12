RUT, requisito para que personas naturales declaren renta

La DIAN hizo un llamado hoy a más de dos millones de personas naturales que deben declarar renta, para que obtengan el Registro Único Tributario, RUT, o lo renueven, si es el caso.

Los plazos para cumplir con esa obligación empiezan a vencerse a partir del próximo 12 de agosto.

750 mil de los 2.100.000 colombianos que deben declarar renta este año, lo harán por primera vez y tal vez muchos no saben que a la hora de cumplir con esta obligación, deben tener a mano el RUT.

"Si ya declaró, tiene RUT y debe tenerlo actualizado. Si no, debe asegurarlo de tenerlo", declaró el director encargado de la DIAN, Christian Jaramillo.

La DIAN cuenta con muchos puntos de atención en donde se podrá obtener gratuitamente el RUT por primera vez. Pero, ¿en qué casos y de qué forma actualizar el RUT?

"Si necesito actualizar dirección o decir que soy responsable de IVA, en esos casos debo ir al punto de atención, no por la web. Hay algunas actualizaciones que sí se pueden hacer por la web", declaró la directora de ingresos de la entidad, Cecilia Rico.

Los directivos de la DIAN explicaron que en la página web de la entidad hay ayudas para que los colombianos diligencien personalmente su liquidación de renta.

Recuerde que usted debe declarar renta, si el año pasado obtuvo ingresos brutos superiores a 37,5 millones de pesos o si tuvo un patrimonio superior a 120,7 millones, o si realizó compras superiores a 75,1 millones de pesos con cualquier medio de pago.