Rutas del dinero y sofisticados engaños: revelaciones inéditas del testigo clave en caso Interbolsa

Jorge Arabia, mano derecha del expresidente de la firma comisionista, guardaba todos los secretos de la estafa. Sus confesiones no dejan títere con cabeza.

Desde 2013 ha sido el gran testigo de la justicia en este expediente. Noticias Caracol conoció sus revelaciones, hasta ahora inéditas.

Según Arabia, el empresario Alessandro Corridori utilizó su control sobre varias firmas para disparar valor de la acción de Fabricato. Este proceso se habría realizado a través de repos, es decir, préstamos a cambio de acciones.

Además, relató cómo Rodrigo Jaramillo, actualmente en prisión domiciliaria en un lujoso apartamento en Medellín, le facilitó a Corridori y compañía el dinero de los clientes de Interbolsa para inflar el precio de Fabricato.

“Si Interbolsa no le da esos cupos a estas compañías esa manipulación no hubiera podido ser”, asegura Arabia.

Ruta del dinero

El testigo también dio la ruta del dinero: el Fondo Premium en Curazao, manejado por Tomás Jaramillo, hijo de Rodrigo, y Juan Carlos Ortiz, captó ilegalmente 174 millones de dólares.

¿Qué hacían Ortiz, Jaramillo y Maldonado con ese dinero?

“Con esa plata ellos hacían unas inversiones en unas compañías, entre ellas, Fabricato, Coltejer, Bolsa Mercantil de Colombia, Millonarios, Proyectar Valores y la misma Interbolsa”, sostiene Jorge Arabia.

A pesar de todo, este testigo advierte que siempre supo que todo iba a reventar algún día.

Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz ya aceptaron su responsabilidad en este desangre, pero están cerca de recuperar su libertad. Víctor Maldonado insiste en su inocencia.

Arabia reconoció en un documento que factores como arrogancia, ambición y necesidad de poder determinaron la caída de Interbolsa.

Su testimonio cobra relevancia más que nunca cuando algunos protagonistas del proceso purgan penas irrisorias o recuperaron su libertad por el paso de tortuga al que anda la justicia colombiana.