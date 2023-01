¿Sabe cuál es la mayor causa de tantos accidentes viales en Colombia?

Una investigación de la Universidad Nacional reveló que uno de los factores que más causa siniestros es el estrés.

“La salud tiene que ser un equilibrio entre lo mental y lo físico. Muchos factores como tener sobrepeso, no tener un buen salario, pueden hacer que tenga estrés y no pueda adaptarse de una forma correcta a su medio y que responda de manera agresiva, que es lo más común en los conductores”, asegura la investigadora Andrea Cecilia Serge.

Según el estudio, de 2.000 conductores colombianos consultados, el 33% consume alcohol habitualmente, el 45% sufre de sobrepeso y el 39% supera las 8 horas diarias de jornada laboral.

“En esta muestra encontramos que presentaban factores de riesgo muy importantes como, por ejemplo, tener jornadas laborales de más de 8 horas. De hecho, más o menos un 39% de estos 2.000 conductores se encontraba entre 9, 10 e incluso 11 horas laborales”, añade.

¿Y qué pasa con esos conductores con “exceso de confianza” al volante?

“Mientras más experiencia tiene, más cree que menos accidentes va a tener porque maneja la situación, es decir, se cree que tiene un manejo defensivo mejor que los otros”, resalta.

La investigación también determinó que entre más dinero gane la persona, menos riesgos hay de que ocasione un accidente porque se reducen los niveles de estrés. Sin embargo, esta no puede ser una excusa para no manejar con prudencia y responsabilidad vial.

