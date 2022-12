¿Sabe qué hacen sus hijos en internet? Cuidado con la ‘sextorsión’

Un llamado a los padres para que estén atentos al comportamiento de los menores en redes sociales, formuló el director de la fundación Amigos Unidos, Ricardo Ruidíaz.

Esto, debido al creciente número de casos de ‘sextorsión’, cometidos por adultos que crean perfiles falsos para poder adquirir fotos de menores de edad en situaciones de desnudez o semidesnudez.

“A través de esos perfiles los pedófilos están aprovechándose para poder acceder a los niños y ‘sextorsionarlos’ para obtener de ellos relaciones sexuales, lo que es el abuso sexual”, indicó Ruidíaz.

Víctima de uno de este tipo de delitos fue un menor de 14 años, cuyo testimonio fue obtenido por Noticias Caracol. “Un señor se hizo pasar por una chica de mi edad, de 14 años, y me pidió unas fotos. Ahora me está extorsionando, me está diciendo que si no tengo relaciones sexuales con él y si no le doy dinero que él publicará las fotos en las páginas de Facebook del colegio y se las mandará a mis papás”, denunció el adolescente.