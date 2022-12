“Sabemos dónde están los seis secuestrados por el ELN en Bolívar”: Santos

Las declaraciones fueron hechas durante la entrega de 400 patrulleros a las Policías del Tolima y de Ibagué.

Al exigir su liberación, para lo cual se contaría con la ayuda de la Cruz Roja Internacional, indicó que no se realizará ninguna operación que ponga en riesgo la vida de los secuestrados.

“En el caso de los secuestrados del sur de Bolívar: dos peruanos, un canadiense y tres colombianos, ya sabemos exactamente dónde están. No hemos querido hacer ninguna operación militar para no poner en riesgo la vida de esos secuestrados”, dijo el presidente.

ELN asegura haber secuestrado a dos ciudadanos alemanes

Los acusó de actuar como "agentes de inteligencia" en una zona fronteriza con Venezuela.

"Unidades del ELN capturaron en la región del Catatumbo a los señores Breur Uwe y Breuer Günther Otto, de supuesta nacionalidad alemana", dice la guerrilla en su comunicado publicado en su página web.

Consultada por Efe la embajada de Alemania en Bogotá señaló que, "por respeto y el interés de los afectados", "por el momento no se puede pronunciar al respecto".

El comunicado del ELN indica que ambos llevan retenidos "semanas", sin dar más precisiones, y en todo ese tiempo no han podido justificar su presencia en la zona del Catatumbo, razón por la cual "son considerados, hasta el momento, agentes de inteligencia y seguirán siendo investigados".

Explican que hasta el momento ninguna "institución, ni persona, ha hecho pública denuncia alguna, sobre la desaparición de dichas personas" y agregan "los espías no están protegidos por el DIH (Derecho Internacional Humanitario)".

El comunicado es emitido por la "Dirección del Frente de Guerra Nororiental" del ELN, guerrilla que no llega actualmente a los 1.500 miembros, según dijo el diciembre pasado el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Este secuestro se suma al que esta misma guerrilla cometió el pasado 18 de enero. Desde ese día tiene en su poder a los geólogos peruanos Javier Leandro Ochoa y José Antonio Mamani, al canadiense Jernot Wober y a tres colombianos, de los cuales solo se ha suministrado la identidad de dos.

Se trata de William Batista y Manuel Zabaleta.

Los secuestrados trabajaban para la firma de explotación minera Geo Explorer, que tiene capital colombiano y participación canadiense, y desarrollaba operaciones en Norosí, un pueblo del sur del departamento de Bolívar, en el norte del país.

El ELN ha declarado en repetidas ocasiones su intención de sentarse a negociar la paz con el Gobierno colombiano, que por otro lado tiene en marcha un diálogo con las FARC en La Habana.

El presidente Santos descartó que el ELN pudiera sumarse a ese proceso, aunque consideró que hay "posibilidades" de sentarse a negociar con esa guerrilla. "Cada cosa en su momento", dijo el mandatario en una pasada entrevista con Efe.