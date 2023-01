“Sabía lo que hacía”: razones de Procuraduría para destituir a capitán señalado de violación

Ministerio Público no le creyó a Eduardo Merchán cuando aseguró que “había sido seducido” por la teniente Kelly Sierra.

Para la teniente, las seis horas de la lectura del fallo contra el capitán, a quien ella denunció por violación, resultaron tensas y dolorosas.

Tanto ella como el oficial estaban en la audiencia en la que la Procuraduría le dio la razón a la teniente, destituyó al capitán y lo inhabilitó por catorce años y un mes.

“Corresponde a una estrategia para justificar sus actos a sus superiores, pues lo que aquí se ha comentado a partir de su versión libre y demás pruebas era que estaba en total uso de sus capacidades intelectivas (sic) y que tenía conocimiento pleno de los hechos que realizaba y por ende era consciente de la ilicitud de la conducta”, señaló Carmen Restrepo, procuradora delegada.

La teniente Kelly Sierra, que escuchó una y otra vez la reconstrucción de los hechos y la certificación de por lo menos 15 lesiones que sufrió por la agresión, recibió entre lágrimas la determinación de la Procuraduría.

"Es bastante satisfactorio no solo para mí sino para las múltiples mujeres que lastimosamente también han sido víctimas de estas atrocidades", señaló.

En contexto:

Capturan a capitán de la Policía señalado de abusar de una teniente La Procuraduría no dio credibilidad a la versión del capitán, quien aseguró que no podía abusar de ella por una lesión en una pierna. El oficial insistió en su inocencia y su abogado indicó que apelarán el fallo.

“La prueba científica ha demostrado que la escena que narra la teniente no existe ni puede existir, ahora eso se debatirá en el fallo de segunda instancia”, indicó la defensa.

Otra de las pruebas que llevó a la sanción fue el hecho de que el capitán no proporcionara las claves de su teléfono, en el que se presume que había pruebas de lo ocurrido. Las claves que proporcionó estaban encriptadas.

“Son temas de seguridad nacional”, dijo el abogado Merchán sobre esta conducta.

Cabe recordar que cuando ocurrieron los hechos, superiores del capitán Merchán defendieron al oficial asegurando que la relación fue consentida.

La Procuraduría pidió a la Fiscalía investigar a varios testigos por supuestas mentiras en las que aseguraron que hubo actos de provocación de la teniente.

