¿Sabía notaria de Sahagún sobre supuesta extorsión a Musa Besaile?

Aunque este senador aseguró haber hecho una declaración jurada en su municipio, la funcionaria pública desmiente que ese documento exista.

"No señor, el aquí no ha hecho declaraciones juradas; buscamos en los archivos y en los archivos no existe constancia de eso", sostuvo Astrid Dumar, notaria única de Sahagún.

Según ella, no han recibido declaración donde se denuncie una extorsión de 2.000 millones. Dinero que, al parecer, sería pagado al exfiscal Gustavo Moreno a cambio de librarse de una orden de captura.

“Al parecer fue una autenticación o reconocimiento de firma y contenido de un documento privado”, añadió Dumar.

¿Deben los notarios denunciar un delito cuando tengan conocimiento de este en sus declaraciones? Es la pregunta que muchos se hacen.

"¡¿Qué?!, ¿Yo tengo que estar leyendo a ver si encuentro un delito?”, responde con enfado Dumar.

Por su parte, Álvaro Rojas Charry, presidente del notariado colombiano, asegura que sí están obligados a presentar denuncia, pero cuando está es documentos públicos no privados.

