Sacerdote de Villavicencio sepulta cuerpos que nadie reclama en Medicina Legal

De su bolsillo y con donaciones, el padre Oswaldo Jaramillo consigue los ataúdes para ayudarles a descansar en paz.

El padre Oswaldo ya perdió la cuenta de cuántos cadáveres que nadie reclama ha sepultado. Son cuerpos que reposan en Medicina Legal, en su mayoría habitantes de calle, víctimas del conflicto o a los que sus familiares olvidaron.

“A mí no me interesa cuál haya sido la fe de la gente, su historia pasada. Si era católico, creyente, no creyente. Eso no me interesa, a mí lo que me interesa es ayudarle a esa persona para que pueda tener un descanso tranquilo en la eternidad”, señala Jaramillo, párroco de San Benito.

El sacerdote prepara los entierros colectivos de su bolsillo; con donaciones y del diezmo de los feligreses consigue los ataúdes.

“Hay personas que me hacen donación de ataúdes de familiares que han sido cremados y yo esos ataúdes los utilizo para poder sepultar a personas no identificadas”, explica el sacerdote.

Dice el párroco que en Medicina Legal están colapsados con la llegada de los cuerpos de los guerrilleros muertos en un bombardeo en Caquetá.

El padre está a la espera de una autorización de la Fiscalía para poder realizar las exequias de 50 cuerpos que están sin identificar.