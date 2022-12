Sacerdote herido por un parroquiano en Santa Rosa de Osos rompió su silencio

En un video obtenido por Noticias Caracol, se observa al atacante del sacerdote cuando camina hacia el altar con una mano en un bolsillo donde llevaba el puñal.

La eucaristía fue interrumpida con el atentado al sacerdote cuando se rezaba el Gloria en la iglesia de Santa Rosa de Osos.

En ese instante todo fue confusión, los feligreses que asistían a la misa dominical del mediodía se levantaron de sus sillas y muchos salieron presurosos, como buscando un lugar más seguro que la casa de Dios.

Un grupo atendió al clérigo herido y lo sacó rápidamente del templo para llevarlo al hospital, mientras otros fieles detenían al sujeto, posteriormente dejado en libertad.

Cinco días después del ataque el padre José Gregorio rompió su silencio y dijo que teme por su seguridad.

“No conozco personalmente al agresor, no tengo con él vínculo alguno y aún desconozco los móviles de tan cruel atentando que pudo haber acabado con mi vida, no albergo en mi corazón ningún sentimiento de odio o de venganza, pero he solicitado a las autoridades una investigación exhaustiva”.

El sacerdote pidió a la comunidad católica del municipio de Santa Rosa de Osas no realizar acciones violentas contra el agresor y pidió a Dios perdón y misericordia para el agresor.