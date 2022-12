Sacerdote que hizo gestos obscenos a ciudadano pidió perdón

Estas imágenes, en las que el sacerdote Carlos Emilio Morales Vélez, responde con gestos obscenos a otro conductor en Medellín, lo tienen en el ojo del huracán. El padre habló con Noticias Caracol y pidió perdón públicamente.

“Tengo tristeza y dolor, de pronto un poco de rabia conmigo mismo, de pronto también me dio rabia con el señor aquel, muy avergonzado. Pido perdón a todos los fieles en la Arquidiócesis de Antioquia, en la Diócesis de Caldas, de Medellín”, dijo el sacerdote. (Lea también ¿Se salió de la sotana? Así reaccionó este sacerdote a un llamado de atención )

Con 21 años de sacerdocio y de servicio a la comunidad este siervo de Dios arrepentido por su actitud, aclaró que no iba conduciendo, aceptó los cuestionamientos en su contra y aseguró que aceptará cualquier decisión de sus superiores, en la Diócesis de Neiva.

“Posiblemente sí, por un tiempo me dirán que me tranquilice, hombre yo no sé qué dirán mis superiores, yo lo que me digan eso hago y si me dicen que debo entregar las licencias porque no debo dar misa, yo las entrego”.

En las calles, los feligreses reprocharon su actitud.

Darío Celis, feligrés, afirmó que “de parte de un sacerdote mucho menos, ellos los que deben saber cómo deben opinar las cosas o cómo se van a dirigir a una persona y además un cura”.

Javier Rúa, otro feligrés, también dijo que “con esas cosas tan obscenas pierde mucha credibilidad”.

Mientras que a través de un comunicado de prensa, la Arquidiócesis de Medellín catalogó el hecho como un acto que no corresponde al buen comportamiento de un ciudadano y mucho menos al proceder de un sacerdote, el padre pretende propiciar un encuentro con quien grabó el video para pedirle personalmente que lo perdone.