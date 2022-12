Sacerdote se niega a confirmar a un joven porque tiene problemas personales con el padrino

El hecho ha generado polémica en el municipio huilense de Timaná.

“No me quiere confirmar a mi hijo Arlison Steven, porque tiene problemas personales con el profesor Didier Pérez Oviedo, (aspirante a padrino)”, asegura Gloria Calderón, madre del menor.

Según el aspirante a padrino, los curas no lo aceptan por un problema de tierras.

“Considero que el único motivo de la negativa de la parroquia es porque represento legalmente a la Institución Educativa de Timaná, que actualmente adelanta un proceso judicial en el departamento del Huila, sobre la prescripción adquisitiva de dominio de un bien inmueble”, afirma Didier Pérez Oviedo, rector colegio La Asunción de Timaná.

Sin embargo, el párroco de la localidad manifestó vía telefónica que otros eran los motivos, pero que se aceptaba al padrino.

“La norma es que los padrinos tienen que ser casados, parece que el padrino no es casado”, señala Héctor Vargas, párroco iglesia San Calixto de Timaná.

El caso llegó a la Personería de la localidad que medio en la problemática.

El próximo 14 de octubre, Arlinson espera a ser confirmado.