Sacerdote y alcalde de población de Cesar están en disputa por un terreno

Lobo afirmó que averiguó en Notariado y Registro si el predio pertenecía a alguien. “Ellos dijeron que eso no tenía dueño. Hice lo correspondiente, fui a la notaría y se hizo la escritura a nombre del municipio de La Gloria”.

Según Lobo, busca construir un centro de atención infantil, pero la decisión de tumbar la vieja estructura, tiene indignados a los habitantes del municipio.

No obstante, monseñor Gabriel Ángel Villa Vaos, obispo de la Diócesis de Ocaña, sostuvo que ha hablado con el alcalde dos veces “y le dije: ‘Clarifiquemos eso, aquí yo tengo el respaldo de esa escritura, usted me está presentado esta escritura que no es verdadera’”.

Un video grabado por un habitante del municipio muestra el momento en que varios trabajadores contratados por el mandatario derriban una pared, un salón y el polideportivo de la institución educativa Jose Mejía Uribe.

Inés Galván, habitante de La Gloria, se mostró indignada.

“Donde estudiaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nosotros y que hoy día aparezca un señor a decir que eso es de él y como sesenta hombres armados con picos, palas y hasta con armas y las cosas se queden así”, dijo.

Comunidad espera que autoridades competentes definan quién es el propietario del terreno.