“Sacó el arma y le disparó”: joven resultó gravemente herido en retén del Ejército en Neiva

Los uniformados aseguran que se trata de un delincuente que intentó, junto a sus amigos, agredir a dos soldados. Familia sostiene que solo iban de paseo.

El hecho ocurrió en un retén militar ubicado en el corregimiento Fortalecillas, a la salida de Neiva, luego de que los militares requirieran a un grupo de jóvenes para una requisa.

“Estábamos en plan de baño (camino al río) y fue cuando nos pararon para hacer una requisa, pero de mala gana. Entonces, uno de los compañeros le dijo que por qué era tan grosero y los soldados que estaban ahí se le fueron encima a pegarle”, cuenta Ricardo Charry, amigo del joven herido.

Familiares de la víctima manifestaron que no había razón para que fuera agredido.

“Sin medir palabras (el soldado) sacó el arma y le disparó a mi hermano, lo dejó tirado en el piso, no le ayudó en ningún momento”, asegura Tatiana López, hermana.

Por su parte, el coronel Óscar Rodríguez, comandante de Novena Brigada del Ejército, afirma que “los tres sujetos llegan con armas blancas a golpear a dos soldados. Salen otros dos individuos de con arma blanca a tratar de quitarle es el fusil a uno de los uniformados y, en el forcejeo, se dispara el arma e impacta en el abdomen de uno de estos sujetos”.

“No había ningún cuchillo, no había nada, pero entonces cuando fue la Fiscalía a mirar ya había cuchillos y marihuana”, sostiene López.

Ante el hecho, el joven fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece en cuidados intensivos y bajo pronósticos reservado.

Las autoridades anunciaron una investigación parta determinar las causas y responsables de este suceso.