Salgar le dijo adiós a 33 víctimas de la avalancha

Pasadas las tres de la tarde el cortejo fúnebre entró a Salgar escoltado por la Policía. Pareciera contradictorio, en medio de una tarde soleada, esta población antioqueña despidió a 33 de las 84 víctimas de la avalancha producida por las lluvias.

Sibirio Castrillón, familiar de las víctimas, dijo que es una “difícil situación, mucha tragedia eso es tremendo”.

Familiares y amigos de quienes perdieron la vida, llegaron hasta la plaza central, en donde 33 sacerdotes celebraron una misa campal en memoria de los fallecidos.

Julio Hernández, otro familiar de las víctimas, dijo que “estamos con todos, todos sentimos dolor por todas las familias, por todos los que están llorando hoy a sus seres queridos”.

Los rostros de los parientes de las víctimas y de los demás habitantes de esta población reflejaban el dolor por la peor tragedia en esta región. “Demasiado importante venir a acompañarlos hasta lo último”, dijo Sergio Ortiz.

El número de víctimas podría aumentar, si se tiene en cuenta que aún hay varios desaparecidos. El presidente Juan Manuel Santos afirmó al respecto: “todavía hay, no se sabe exactamente el número, alrededor de 10 a 15 personas desaparecidas”.

El próximo sábado habrá una nueva ceremonia en la que se despedirá a las otras víctimas de este desgarrador ataque de la naturaleza.

Vea imágenes de la caravana que llevó a las 33 víctimas hasta Salgar

Procuraduría investiga qué pasó en salgar

Entre tanto el procurador General, Alejandro Ordoñez, anunció que investigará si hay responsabilidades de funcionarios en la tragedia.

El soldado que encontró el bebé entre el lodo

Noticias Caracol habló con el soldado que rescató al bebe de once meses. El uniformado narró cómo lo sacó del lodo y le brindó los primeros auxilios.

Campo Elineiber es considerado un héroe. Este soldado del batallón de prevención y desastres fue quien encontró al bebé de once meses en medio del lodo, después de siete horas de la avalancha.

“Encontramos el bebé en medio de dos piedras y al niño apenas se le veía del pecho hacia arriba, en ese momento yo lo vi y llamé a mi compañero lo subimos a la camilla”.

Álvaro Hernández, el abuelo del pequeño, está muy golpeado por la pérdida de su hija y de su esposa, pero afirma que su nieto no lo dejó solo.

“Él me estiraba las manitos como para que yo lo cargara, no es que yo no creí que mi nieto estaba vivo”.

Don Álvaro en este sepelio despide a Mónica Marcela Hernandez Rincón, a su hija, a la madre del pequeño de 11 meses. “Usted cree que bajo 5 kilómetros donde bajan toneladas de piedra lodo y ese niño y en el hospital decirme que no tiene ni una sola fractura, es un milagro”, afirma el hombre.

El soldado también celebra haber salvado al pequeño: “un bebé de 11 meses y vivo a esas horas, para mí es un milagro de Dios”.