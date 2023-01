Salió del colegio, la violaron y la asesinaron: escabroso crimen conmociona Ibagué

Por información que permita esclarecer el feminicidio de Rosmery Castrillón, de 16 años, ofrecen $30 millones como recompensa.

Fue en la vereda Aparco, al norte de Ibagué, donde la menor fue atacada por su agresor. La joven venía de su colegio de donde salió antes de la hora acostumbrada, situación que desconocían sus padres, por lo que ese día no salieron a esperarla.

La familia de Rosmery alertó a la Policía, pues ella era muy disciplinada con sus horarios y les extrañó que no apareciera.

La joven de 16 años cursaba grado 11 y, según sus compañeros de colegio, soñaba con estudiar Medicina.

Para esclarecer el homicidio se creó un grupo élite que está en el lugar en busca de pruebas que parten de otro caso donde una menor, hace tres años, fue violada en la misma zona.

El próximo viernes, en horas de la tarde, la Red de Mujeres del Tolima convocó un plantón frente a las instalaciones del Palacio de Justicia para exigir a las autoridades que en este caso no exista impunidad y sus autores sean castigados.