Saludó de beso a su víctima y pidió tinto: el descaro de un extorsionista que tenía casa por cárcel

“¿Otra vez usted acá?”, le dijo un funcionario de la URI en Barranquilla cuando lo vio llegar, acusado de aterrorizar a más de 100 amas de casa durante un año.

El hombre amenazaba con asesinar a las mujeres si no le daban la suma de dinero que les exigía. Incluso arribaba a la vivienda de las amas de casa para amedrentarlas. Una de sus víctimas, que rompió el silencio, permitió que las autoridades lo detuvieran.

“Llamaba amas de casa, especialmente identificando que no trabajaban sino que estuvieran en su residencia permanentemente, haciendo su actividad del hogar. De esta manera empezaba hacer inteligencia”, dijo sobre el delincuente el general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía.

En una secuencia grabada por las autoridades se aprecia la conversación que sostiene con una señora.

“Usted me dijo que no me iba a seguir extorsionando, no me iba a pedir plata ni me iba a seguir amenazando”, dice la víctima.

Sin embargo, cuando ella va a entregarle la plata, sucedió algo inesperado.

“¡Alto, quieto, Policía Nacional, Gaula Atlántico, manos a la cabeza!”, le dijo un uniformado.

Los investigadores, a lo largo de varios meses, venían siguiéndole el rastro al señalado extorsionista.

La sorpresa fue mayor cuando las autoridades verificaron que tenía brazalete de seguridad del Inpec.

“Se capturó el año pasado precisamente cobrando una plata de extorsión en una empresa de giros. Este individuo está vinculado con una banda delincuencial”, dijo el general Murillo del Gaula.

La Policía y las víctimas confían en que el hombre, capturado por segunda vez por el mismo delito, ahora sí pague una larga condena tras las rejas y no en la casa.

