Sancionan a diez policías por golpear a tres mujeres en Pasto

Diez policías fueron sancionados, mientras que dos fueron exonerados, dentro del proceso suscitado por la revelación de un video de la agresión de los uniformados en contra de cuatro mujeres en el nororiente de la ciudad de Pasto, Nariño.

Por los hechos, dos agentes de la Policía fueron destituidos, cuatro más fueron suspendidos del cargo por ocho meses y otros cuatro por seis meses. Otros dos uniformados tendrán que pagar el equivalente a seis meses de salario por exceso de autoridad.

Las imágenes, reveladas por Noticias Caracol en diciembre del año pasado, permiten apreciar la forma en que a empujones, puntapiés, bolillazos y puños, los uniformados accedieron a la vivienda.

De acuerdo con la versión de los policías, estaban tras un infractor de tránsito, quien se movilizaba por la ciudad sin casco y con aparente sobrecupo.

Las víctimas de la agresión aseguraron por su parte, que los miembros de la fuerza pública llegaron hasta la vivienda y arremetieron, no solamente contra el inmueble, sino contra las mujeres que estaban en esa casa.

Pese al castigo, la situación sigue siendo crítica para una de las afectadas, Josefina del Carmen Santacruz. En medio del llanto asegura: "no quiero recibir a nadie, porque me da miedo. Casi no salgo ni a la calle, porque me siento mal. Porque en la calle lo primero que me pregunta si es cierto que yo escondí al ladrón y si fue cierto que se robaron la moto".